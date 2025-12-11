Hlava státu má v plánu navštívit také firmu KV Final v Ralsku, kde vyrábějí lisované a svařované díly pro automobilový průmysl.
Na městském úřadě pak Pavel spolu s hejtmanem Martinem Půtou uspořádají tiskový brífink.
Poslední zastávkou na dvoudenní cestě manželů Pavlových bude Česká Lípa. Tam se prezident zastaví na městském úřadě a o příležitost promluvit s nejvyšším představitelem státu nepřijdou ani místní. Mohou se těšit na veřejnou debatu v Jiráskově divadle.
Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis