Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítá na jablonecký magistrát, poté se přesune na debatu se studenty Střední školy řemesel a služeb. V Jablonci nad Nisou se však nezdrží dlouho, na Tanvaldsku má naplánovanou schůzku s tamními starosty.

Hlava státu má v plánu navštívit také firmu KV Final v Ralsku, kde vyrábějí lisované a svařované díly pro automobilový průmysl.

Na městském úřadě pak Pavel spolu s hejtmanem Martinem Půtou uspořádají tiskový brífink.

Ve středu 10. prosince 2025 ráno navštívil prezident Petr Pavel Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace při Technické univerzitě v Liberci.
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj, nejdříve zavítali do CXI při Technické univerzitě v Liberci. (10. prosince 2025)
Poslední zastávkou na dvoudenní cestě manželů Pavlových bude Česká Lípa. Tam se prezident zastaví na městském úřadě a o příležitost promluvit s nejvyšším představitelem státu nepřijdou ani místní. Mohou se těšit na veřejnou debatu v Jiráskově divadle.

Prezidentovi v Liberci předvedli nanoželezo, filatelista si přišel pro podpis
Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Restaurace na Bílém Kameni vyhořela kvůli technické závadě mrazáku

U Máchova jezera v Doksech na Českolipsku vyhořela oblíbená restaurace Bílý...

Za červencový požár restaurace Bílý Kámen a přilehlé diskotéky Blue Bar u Máchova jezera mohla technická závada na mrazáku, informovala v pátek dopoledne policie. Příčinu požáru potvrdil znalecký...

Sousedova skládka kazí výhled do krajiny, dochází trpělivost lidem v Podještědí

Premium
Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné...

Spoušť a nehezký výhled do krajiny. Pohled z vyhlídky u Tří Svatých v Osečné na Liberecku kazí rostoucí množství stavebního materiálu na sousedním pozemku. Majitel odmítá, že by šlo o skládku, a...

11. prosince 2025  6:27

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli na úvod 1. kola evropských pohárů

Volejbalisté Českých Budějovic před zápasem

Volejbalisté Karlovarska a Liberce vyhráli své úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Milon Atény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru...

10. prosince 2025  22:38

10. prosince 2025,  aktualizováno  17:10

Senior z Liberce dluží bance statisíce. Tvrdí však, že se stal obětí krádeže identity

Premium
Senior z Liberce nevěděl ani o bankovním účtu, který je založený na jeho jméno....

O půjčkách za více než půl milionu korun se dozvěděl v říjnu, když mu přišly první upomínky. Pan Libor však tvrdí, že jde o podvod. Donedávna nevěděl ani o bankovním účtu, který je založený na jeho...

10. prosince 2025

Vlaky z Liberce do německé Žitavy vyjedou až o Štědrém dni, na trase se stále pracuje

Železniční trať Liberec - Žitava překonává německo-polskou hranici a řeku...

Vlaky z Liberce přes Chrastavu a Hrádek nad Nisou do německé Žitavy a dál do Varnsdorfu vyjedou kvůli rekonstrukci až na Štědrý den. Původně se počítalo s obnovením provozu už s novým jízdním řádem v...

9. prosince 2025  16:39

Z Liberce na Drážďany elektrickým vlakem po moderní trati. Do dvaceti let, doufá kraj

Polský úsek železniční trati Liberec - Žitava.

Čeští a němečtí zástupci chtějí elektrifikovat železniční trať mezi Libercem a Drážďany. Spolehlivé a rychlejší dopravní spojení by mělo přispět k rozvoji regionů. Kraj doufá, že stát do zmíněné...

9. prosince 2025  12:08

Vlak u Raspenavy na Liberecku srazil člověka. Železnice už je v provozu

Souběh tratí před Louny. Koleje vlevo vedou ze Zlonic.

Na železniční trati u Raspenavy na Liberecku v úterý časně ráno srazil osobní vlak člověka. Na místě zasahovali záchranáři, dotyčný utrpěl vážná zranění. Provoz na trati z Raspenavy do Hejnic už...

9. prosince 2025  6:55,  aktualizováno  11:06

Milionový dluh a spor o ředitele. Harrachov opustil spolek, o můstky dále stojí

Skokanské můstky v Harrachově už roky viditelně chátrají.

Krkonošský Harrachov vystoupil ze spolku Národní sportovní centrum Harrachov (NSC). Je ve sporu se zbývajícími dvěma zakládajícími členy, zejména se Svazem lyžařů. Stojí ale o převod staveb můstků na...

9. prosince 2025  9:50

Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso,...

Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za první čtyři měsíce elektromobily přepravily téměř 1900 cestujících, nová služba se proto rozšíří i do...

8. prosince 2025  16:34

Poničené sochy ze Zahrady vzpomínek jsou opravené, policie dopadla vandala

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská...

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. Na začátku srpna je zničil vandal. Poškodil třeba sochu Medvídka, svatozáře soch svatého Petra a Pavla a z válečného...

8. prosince 2025  12:08

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

