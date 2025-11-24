Vozíčkáři budou mít nohy v teple, pomůžou návleky pro fotbalisty

Eliška Marinská
  15:17
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu. Narodila se se spinální svalovou atrofií nejvyššího stupně, a proto se jí neprokrvují nohy. Tým Hotboots a Technická univerzita v Liberci pro ni vytvořili vyhřívanou botu pro vozíčkáře. Umožní jí strávit delší čas v chladném počasí i na horách.
Speciální vyhřívaná bota pomůže lidem na vozíku. Vak by měl i v mrazu udržet...

Speciální vyhřívaná bota pomůže lidem na vozíku. Vak by měl i v mrazu udržet teplotu kolem 30 stupňů. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
9 fotografií

„Každou zimu jsme bojovali s tím, že měla promrzlé a často až promodralé nohy. Výrazně nám to snižovalo možnost chodit s ní ven. Jsme aktivní rodina, která do té doby sportovala,“ popisovala maminka Iveta Petrovická.

„V praxi to vypadalo tak, že jsme ji půl hodiny oblékali, dali do tlustého fusaku, ve kterém se nemohla ani pohnout. A když jsme došli na sníh, už za čtvrt hodiny jí byla zima a museli jsme domů.“

Speciální vyhřívaná bota pomůže lidem na vozíku. Vak by měl i v mrazu udržet teplotu kolem 30 stupňů.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
Sedmiletá Sofinka se letos může těšit na zimu.
9 fotografií

Před rokem se Petrovická dozvěděla o chytrém návleku Hotboots pro fotbalisty. Vyhřívací vaky pro fotbalisty, které představil tým Hotboots loni, používají třeba v klubech jako SK Slavia Praha, Viktoria Plzeň a zájem o ně projevil i zahraniční klub Dynamo Kyjev. Petrovická ani chvíli nezaváhala a kontaktovala je.

Tvůrci Hotboots už tehdy uvažovali o variantě pro lidi na vozíku. „Měnit jsme museli střih a především zapínání vaku, aby si ho lidé s hendikepem mohli pohodlněji navléct. Vak má také více odnímatelných částí pro snazší údržbu a více variant použití,“ představil produkt zakladatel značky Hotboots Karel Kozma.

Změnila se celá konstrukce

Základ je stejný, smart textilie z kvalitního materiálu, který je nepromokavý a větruodolný. „Ze začátku se to jevilo jednoduše. Vozíčkáři ale mají úplně jiné potřeby. Změnila se celá konstrukce,“ doplnil vedoucí katedry hodnocení textilií Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci Roman Knížek. „Jsou tam větší vyhřívací destičky napájené vyjímatelnou powerbankou. Na nejvyšší nastavenou teplotu vydrží zhruba čtyři hodiny.“

Podle Knížka vydrží vak až sedm hodin, pokud bude teplota udržovaná. Teplotu si lidé na vozíčku mohou nastavit podle tří režimů. Součástí vaku je vnitřní podložka, kterou si mohou vyjmout a být ve vaku třeba jen v ponožkách. „U tohoto projektu Hotboots Care vnímáme ještě větší přidanou hodnotu. Získali jsme spoustu zpětné vazby a chceme tím změnit zimu pro vozíčkáře,“ sdělil Kozma.

Nejzásadnější pro ně podle bývalého fotbalisty a investora Martina Klepáče byla spolupráce a kontakt s neurorehabilitačními centry po České republice. „Jezdíme po tělesných zařízeních, získáváme zpětnou vazbu a názory na náš produkt od ředitelů center a neurofyzioterapeutů,“ vysvětlil s tím, že mění a výrazně zvyšují kvalitu života vozíčkářů i podle neurorehabilitačního centra Pokrok a jeho ředitele Petra Ondráčka.

Bota musí být pro vozíčkáře pohodlná

Petrovická pomáhala při vytváření ergonomie. „Nezasahovali jsme do materiálů ani do celkového zpracování boty. Ale řešili jsme, aby to bylo uživatelsky pohodlné pro vozíčkáře a aby se bota vešla na stupačku a šla připevnit na vozík,“ uvedla. K vaku tak přibyl i odnímatelný a nepromokavý návlek, který dopřává tepelný komfort až k horní polovině těla.

„Testovali jsme zatím jen chladnější počasí. Poprvé letos pojedeme na hory a budeme lyžovat. Doufáme, že díky té botě vydržíme celé dopoledne venku,“ těší se na zimu Petrovická.

Vak by podle výrobců měl udržet v oblasti dolních končetin teplotu kolem 30 stupňů Celsia, a to i za mrazivých dní, kdy teploty spadnou hluboko pod bod mrazu.

Vak pro lidi na vozíku je nyní volně k prodeji ve dvou velikostech. „Menší velikost je dětská. První zákazník je čtyřletý Bertík, takže máme opravdu i pro ty nejmenší. Potom druhý vak je dospělá varianta pro velikost boty čtyřicet a více. Lišíme se jen velikostí v návleku,“ popsal Klepáč.

Fotbalistům Liberce drží nohy v teple návleky, napoprvé s nimi hned zdolali Spartu

Botu je možné stáhnout gumičkou, vak tak roste s dítětem. „Díky ní přitáhnou destičky přímo na nohy a teplo je tak i pro menší pořád intenzivní. A jak rostou, tak si to mohou povolovat a vak vydrží roky. Je to vymyšlené tak, abychom nemuseli mít moc velikostí,“ doplnil Kozma s tím, že díky univerzálnosti mohou lidé pracovat s objemem prostoru uvnitř.

Komplet v dětské variantě stojí 14 900 korun a v dospělé 15 900 korun. Výrobci se snaží o spolupráci s nadacemi. „Je to ve formě žádosti. Zájemci u nás mohou nakoupit, a pak požádat nadace, které budou posuzovat konkrétní případ a od toho se liší forma příspěvku,“ vysvětlil investor Klepáč. Podle zakladatele Hotboots Kozmy jsou v kontaktu třeba s nadací Život dětem, která na produkt přispěje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

Osudné předjíždění. Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem

Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem. (18. listopadu 2025)

K tragické dopravní nehodě vyjížděli v úterý odpoledne záchranáři na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku. Střetlo se tam osobní auto s nákladním vozem, řidič prvního...

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

Plavání pod širým nebem. U bazénu v Liberci vznikne venkovní koupaliště

Plavecký stadion v Liberci prochází velkou opravou. Po jejím skončení by měl...

U městského bazénu v Liberci si lidé užijí vody i pod širým nebem. Zastupitelé chtějí vybudovat nové venkovní koupaliště. Náklady odhadují do 100 milionů korun. Pro veřejnost by se mělo otevřít v...

25. listopadu 2025  12:09

Jablonec získá prostor v bytovém komplexu, vznikne tam dětská skupina

Společnost Byty Jablonec staví komplex Park Podlesí s přibližně 130 byty mezi...

Jablonecký magistrát vstoupí do Bytového družstva Podlesí Jablonec, čímž za symbolických 10 tisíc korun získá prostor v novém bytovém komplexu Park Podlesí v Rýnovicích. Chce tam založit dětskou...

24. listopadu 2025  16:17

Opatření zabrala, polský důl Turów poprvé nepřekročil noční hlukové limity

Obyvatelé českých obcí okolo polského dolu Turów protestují proti pokračující...

Hluk z polského hnědouhelného dolu Turów při posledních měřeních nepřekročil v Česku hygienické limity. Třetí letošní měření ve druhé polovině září navíc ukázala, že proti předchozímu kolu se výrazně...

24. listopadu 2025  11:01,  aktualizováno  13:23

Baníčku, co s tebou? Na jaře v Ostravě snili o Lize mistrů, teď bojují o záchranu

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Za pět let mohou mít domov, který jim bude závidět celá liga. Úchvatná oválná aréna, která už teď dostala název Nové Bazaly, se začne stavět v roce 2029 a pro fotbalovou Ostravu má být tím, čemu se...

24. listopadu 2025  11:21

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nadšení i námitky. Nový silniční tah zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku

Pohled na plánovanou silnici z Mlýnice k Nové Vsi

Nová silnice zlepší dostupnost Frýdlantského výběžku. Zároveň má ulevit obcím, kudy denně projíždějí tisíce aut. Ředitelství silnic a dálnic připravuje novou přeložku trasy mezi Krásnou Studánkou a...

23. listopadu 2025  8:12

Výhra těší, ale Pardubicím přeju, aby se zachránily. Jsem jejich fanda, říká Kováč

Liberecký kouč Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.

Gólově plodné období fotbalistů Liberce nepřerušila ani reprezentační pauza. Jejich trenér Radoslav Kováč získal v sobotním utkání v Pardubicích další jasnou výhru: Slovan po gólech Soliua, Dulaye,...

22. listopadu 2025  20:07

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Závodník Engel ladí novou čínskou motorku. Na Dakaru bude týmovou jedničkou

Milan Engel

Na Rallye Dakar se chystá už po dvanácté, přesto to pro něj bude zase nové dobrodružství. Motocyklový závodník Milan Engel poprvé pojede na čínském stroji a navíc jako týmová jednička. Přitom když...

22. listopadu 2025  13:05

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Naslouchá i motivuje. Při terapii lidí s autismem či demencí pomáhá robot

Robot Robic je navržený speciálně pro terapeutické účely a provází klienty...

Umělá inteligence pomáhá lidem s autismem, demencí nebo mentálním a fyzickým postižením. Turnovská organizace Slunce všem testuje certifikovaného sociálního robota Robica. Byl navržen tak, aby se...

22. listopadu 2025  8:19

Prezidenta učili mistři jezdit zostra v Sosnové. Měl na to okreskového raubíře

Cestu na motoristickou akci si užil Petr Pavel za volantem,

Na okruhu v Sosnové se konalo tradiční Setkání mistrů, které je zároveň rozlučkou se závodní sezonou. Na akci dorazil i prezident Petr Pavel, obešel celé závodní depo, do některých vozů a zajímal se...

22. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.