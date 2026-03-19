Netflix proměnil Liberec na nacistické Německo, dorazil i představitel JFK

Plastová okna schovala páska připomínající dřevo, na zámkovou dlažbu nasypali filmaři štěrk a moderní registrační značky přivezených veteránů nahradily dobové.
„Zažila jsem tu už několik natáčení, naposledy to byla reklama na Rohlík,“ svěřila se Radana Pernekrová, majitelka jednoho z domů na náměstí, pro kterou jsou filmaři zpestřením dne.
„Vůbec nás to neotravuje, naopak je dobře, že to tu žije. To náměstí je tak krásné, ojedinělé,“ zamyslela se starousedlice, která se snaží udržovat původní podobu svého domu.
„Je škoda, že některé domy už mají plastová okna nebo křiklavě barevné fasády,“ dodala.
Nástup nacismu v Německu
Uprostřed náměstí se mezitím natáčela jedna ze scén. Herci Joshua Melnick a Cole Doman, kteří ztvárňují budoucího prezidenta Spojených států Johna F. Kennedyho (známého jako JFK), respektive jeho přítele Lema Billingse, vystoupili z kabrioletu a zaklepali na dveře jednoho z domů. Scéna se opakovala hned několikrát.
Seriál s pracovním názvem Victura sleduje tyto dvě postavy během bezstarostného putování Francií, Itálií a Německem, které se postupně mění v bolestné procitnutí.
Zatímco Paříž jim nabízí iluzi svobody, umění a anonymity, Itálie odhaluje temné propojení krásy, víry a fašistické moci a Německo je konfrontuje s otevřeným násilím a nelidskou ideologií. Právě Německo v době příchodu nacismu bude Liberec představovat.
Seriál je inspirován knihou historika a držitele Pulitzerovy ceny Fredrika Logevalla JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956.
„Příběh rodiny Kennedyů se nejvíc blíží americké mytologii – něco mezi Shakespearem a telenovelou Báječní a bohatí,“ řekl pro web Tudum producent Sam Shaw, který má na kontě seriály Manhattan nebo Mystérium sexu.
Dále se v seriálu objeví Michael Fassbender jako Joseph Kennedy starší, Laura Donnelly jako Rose Kennedy nebo Nick Robinson jako Joseph Kennedy mladší. Kromě náměstí Pod Branou obsadili filmaři i náměstí před libereckou radnicí nebo restauraci Radniční sklípek.