VIDEO: Pěsti a kopance do hlavy. Brutální rvačku dětí u školy řeší policie

  14:56
Brutální bitku školáků, k níž došlo poblíž českolipské školy v úterý odpoledne, natočilo jedno z dětí na telefon. Na záznamu je vidět chlapec, jak pěstmi tluče do hlavy dívku schoulenou u plotu, načež se na něj vrhne jedno z kolemjdoucích děvčat. Strhne chlapce na zem, kolenem ho začne kopat do hlavy a za vyděšeného křiku dětí ležícího chlapce bouchá pěstmi. Případem se nyní zabývá policie.

„Má dcera šla ze školy a viděla před školou, jak chlapec mlátí hrozným způsobem dívku. Škrtil ji a dával pěstí do hlavy. Kdyby má dcera nezasáhla, bůhví, jak by to dopadlo,“ sdělila žena, jejíž totožnost redakce iDNES.cz zná, ale přeje si zůstat v anonymitě.

Podle ní byla škrcená dívka chlapcem šikanována už delší dobu jak venku, tak ve škole i o přestávkách na chodbě. „Ale to dcera neviděla ve škole, o přestávkách chodí za svými kamarádkami. Hrozné je, že si toho hlavně nevšimli učitelé,“ dodává žena, podle níž školák dostal od její dcery zaslouženě.

„Doufám, že si pro příště uvědomí, že dívky se nemlátí a rozmyslí si, že to bylo špatně. Teď poznal, že ho může zmlátit stejným způsobem i holka a poznal, jaké to je,“ uvedla žena, jejíž dceru prý ve středu vyhledala ve škole policie, která celý případ vyšetřuje.

VIDEO: Dětský gang napadl dva chlapce v Liberci, náměstek apeluje na Rakušana

„Bude se to řešit, řekli, že z toho bude mít velké problémy a že prý to měla naplánované; přitom to není pravda. Maminka té dívky šla do školy a poděkovala mé dceři osobně a šla s ní k doktorovi, aby měli důkaz, že je pomlácená a delší dobu šikanovaná,“ uzavřela matka nebojácné dívky.

Ostatní aktéry fyzické potyčky se redakci iDNES.cz nepodařilo identifikovat. Známé jí není ani to, co se na ulici dělo před začátkem nahrávky, nebo jaké vztahy mezi jednotlivými dětmi panovaly.

Ředitel českolipské ZŠ Sever Pavel Černý se však ve středu ohradil proti tvrzení, že by na škole docházelo k šikaně: „Není to pravda, veškeré tyto věci samozřejmě řešíme.“ Potvrdil, že incident vyšetřuje policie s tím, že další komentář poskytovat nebude. „S policií je dohoda, že nebudeme nic dalšího sdělovat, jsou to mladiství,“ konstatoval Černý.

Česká školní inspekce (ČŠI) v souvislosti se ZŠ Sever řešila v říjnu 2024 jednu stížnost, ta se však podle náměstka ústředního školního inspektora Karla Kováře netýkala šikany mezi žáky a nakonec ji vyhodnotili jako nedůvodnou.

Šikana se dnes šíří jako epidemie, říká k dění v Hodoníně psychoterapeut Kolář

„Současně ČŠI nemá žádné informace o tom, že by se na uvedené základní škole dlouhodobě vyskytovaly problémy se šikanou či obdobnými patologickými jevy,“ doplnil Kovář.

O rvačce, k níž před dvěma dny u školy došlo, nemá podle něj ČŠI informace, protože se na příslušný inspektorát nikdo neobránil. „Událost není předmětem šetření ČŠI,“ osvětlil Kovář.

Stovky pochvalných komentářů

Případem se zabývá obvodní oddělení policie v České Lípě, které podle mluvčí Ivany Balákové zjišťuje detailní informace. „O incidentu, který proběhl v České Lípě mezi nezletilými žáky v úterý 25. listopadu v odpoledních hodinách, jsme se dozvěděli 26. listopadu odpoledne od kolegů z městské policie,“ popsala Baláková. Strážníci se o něj začali zajímat na základě publikovaného videa.

Vzhledem k věku školáků zůstanou policejní zjištění neveřejná.

Čtrnáctiletý útočník kopal mladšího chlapce do hlavy, děti si rvačku natáčely

„Abychom předešli případným spekulacím na sociálních sítích, potvrzujeme jen to, že podle nám dostupných informací nikomu nevzniklo zranění vážnějšího charakteru a šlo jen o následky v podobě pohmožděnin a škrábanců,“ uvedla s dodatkem, že českolipské obvodní oddělení kromě zmíněného incidentu nevede žádná jiná oznámení, která by se týkala násilných deliktů mezi dětmi.

Video rvačky, které kolovalo na sociálních sítích, zaznamenalo kolem půl milionu zhlédnutí, než bylo ve středu navečer staženo z Facebooku. Některým sledujícím neušlo, že je na něm vidět policejní auto. „Ve stejné ulici sídlí služebna policie hlídkové služby, která tam parkuje auta. Takže na místě se v době incidentu žádný policista nenacházel,“ uvedla na pravou míru policejní mluvčí.

Drtivá většina z mnoha set komentujících pak vyjádřila obdiv dívce z videozáznamu, která chlapce pěstmi a kopy do hlavy zpacifikovala.

