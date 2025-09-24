Kopy do obličeje, dupání po hlavě, házení na beton. Muži v parku brutálně zbili ženu

  13:07aktualizováno  13:44
Na brutální bití ženy v městském parku upozornil obyvatel Jablonce nad Nisou. Na videu z Tyršových sadů, které zveřejnil na Facebooku, dva muži střídavě kopou do obličeje starší ženu, dávají jí pěstí a smýkají s ní o zem. Policie incident, k němuž došlo o víkendu, vyšetřuje.

„Dva dospělí chlapi doslova házejí starší bezdomovkyni na beton, kopou do obličeje, dupou na hlavu,“ popisuje Jaroslav Horna, co viděl a natočil z okna v neděli 21. září kolem půl sedmé večer.

Obratem zavolal na městskou policii. „Poslouchám furt tu stejnou pohádku, co všichni, co doteď volali – že bezdomovcům můžou dát maximálně pokutu. Bez důkazů mají svázané ruce a tak dále. Ale že pošlou hlídku,“ přibližuje svědek násilného činu hovor na tísňovou linku.

Ve chvíli, kdy vyšel ven, už byli na místě strážníci. Podle jeho slov však oba agresory pustili. „Ptám se, jestli to myslí vážně, že je pouští, ať se podívají na tu paní. Říkám, že mám video, jak ji bijou. A oni na mě, že paní tvrdí, že si to udělala sama,“ sdílí v příspěvku Horna.

„Druhý den vidím jednoho z dvou chlapů sedět na tom samém místě, popíjet vínečko, kouřit špačky. Nevím, jak vy, ale dupání na hlavu člověku, co leží na zemi a nebrání se, je za mě pokus o vraždu!“ uzavírá s tím, že Tyršovy sady považuje za velký squat a že on ani jeho blízcí se v Jablonci necítí bezpečně.

Obávaný park v Jablonci čeká přeměna, do soutěže se přihlásil jediný ateliér

Podle primátora města Miloše Veleho hlídka strážníků dorazila do parku bezprostředně po hlášení o konzumaci alkoholu, které došlo na dispečink městské policie v 18.20.

„Čtyři minuty po prvním ohlášení přišlo druhé, tentokrát o fyzickém násilí ve skupině. Strážníci na místě zmapovali situaci, poskytli první pomoc zraněné ženě a zavolali záchranku. Oba podezřelé podle zákona omezili na svobodě a přesně podle zákona přivolali Policii ČR,“ reagoval dnes primátor v prohlášení na výtky k činnosti městské policie.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev uvedl, že žena utrpěla lehké poranění, se kterým ji sanitka odvezla do jablonecké nemocnice.

„Zasahovali jsme ve spolupráci s městskou a státní policií. Žena byla při vědomí a s posádkou komunikovala,“ konstatoval Georgiev.

S videem pracujeme, říká policie

Podle své krajské mluvčí Dagmar Sochorové policie případ intenzivně šetří. „Pracujeme s videem, které se včera objevilo na sociálních sítích,“ potvrdila.

„Ve věci jsme již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví,“ dodala s tím, že policie se v rámci zvýšeného výkonu služby na dotčenou lokalitu zaměří.

