K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

Jan Pešek
  17:48
Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v pondělí odpoledne oficiálně otevřel veřejnosti novou náplavku před sídlem krajského úřadu.

„Voda byla docela studená,“ smál se po krátkém divadélku pro davy přihlížejících Půta, který si novou náplavku za bezmála 155 milionů korun nemůže vynachválit.

„Okolí krajského úřadu, které sloužilo v minulosti hlavně jen jako parkoviště, jsme přeměnili na místo pro relaxaci a setkávání. Věřím, že bude sloužit nejenom návštěvníkům budovy Libereckého kraje, ale také obyvatelům Liberce a turistům.“

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)
Součástí náplavky je i sousoší autorky Magdaleny Jetelové, které znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání - Útěk - Návrat. (17. listopadu 2025)
12 fotografií

Projekt studia re:architekti navazuje na původní záměr architekta Zdeňka Plesníka, autora projektu budovy a okolí současného sídla kraje z konce 60. let minulého století. Vznikl tak i přímý vstup do krajského úřadu přes nově vybudovanou lávku. Součástí náplavky jsou schody do vody, hřiště, fontána nebo kiosek s občerstvením.

„Stánek, který tu má fungovat celoročně, bude otevřen od 30. listopadu, protože jsme museli vysoutěžit provozovatele. Nemohli jsme jen tak vybrat někoho, kdo by se toho ujal,“ pokračuje hejtman.

Nedaleko stánku nově stojí i sousoší autorky Magdaleny Jetelové, které znázorňuje obří nohy Adama a Evy a nese název Vyhnání - Útěk - Návrat. „Všechny staré věci začínají útěkem z ráje. Ty nohy jsou dynamické, v pohybu, proto Útěk. A třetí slovo značí, že lidé, kteří odešli do emigrace, se vracejí,“ vysvětlila Jetelová.

Kritikům vadí utrácení kolem krajského úřadu

Nová náplavka a předešlé projekty krajského úřadu, jako byl například parkovací dům, ale mají i řadu kritiků.

„Samotná náplavka je vizuálně zdařilá stavba. Ale při pohledu na ní nelze zapomenout, že zde byla během třinácti let vládnutí hejtmana Půty utracená miliarda korun z našich daní do prostoru v okruhu 100 metrů od oken jeho kanceláře. Za tu samou dobu nevybudoval hejtman v našem kraji například ani jeden nový domov pro seniory,“ uvedl liberecký zastupitel Jindřich Felcman, kterého doplnila rovněž liberecká zastupitelka Zuzana Kocumová.

Jedno místo za milion korun, v Liberci otevřeli kritizovaný parkovací dům

„Těchto 100 metrů schodů k řece nazývá Liberecký kraj ‚návratem Nisy do města‘. Nisa ale protéká Libercem korytem v délce devět kilometrů. Tak si jen zkusme spočítat, kolik by nás stál její skutečný návrat, a to nejen pod okna hejtmana, kdyby jej město realizovalo podle vzoru Martina Půty.“

Jiným kritikům vadí, že je náplavka megalomanská nebo jí chybí zeleň. „Chápu, že se někomu může zdát, že je tady příliš zpevněných ploch, ale ty jsou nejblíž institucím, dále jsou parkové úpravy a výsadby, které teď nemají listy, ale až povyrostou, tak budou vytvářet příjemný stín,“ dodal za architekty David Pavlišta.

Liberecký kraj zaplatil za stavbu náplavky bezmála 155 milionů korun, z toho mu Evropská unie přislíbila 43 milionů.

