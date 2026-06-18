Nové místo pro odpočinek, Hrádek chystá náplavku s amfiteátrem i ostrovem

„Vznikne tam přírodní amfiteátr s místem k posezení a prostorem pro dětské hry. Na něj naváže ‚divoká‘ část řeky s peřejemi a biotop v podobě průtočné tůně s vodními rostlinami,“ přiblížil starosta města Pavel Farský.
Podle něj je součástí řešení i ostrov, na který se návštěvníci dostanou suchou nohou po kamenech nebo šlapácích. „Na ostrově je navržena malá naučná stezka s informačními prvky a dominantní stožár s vlajkami,“ dodal.
Lidé budou blíže řece
Základním prvkem návrhu je vybudování vedlejšího ramene Lužické Nisy v délce zhruba 170 metrů. Díky novému rameni o šířce přibližně tří metrů se lidé dostanou k řece. Součástí projektu jsou rozsáhlé terénní úpravy.
Podle radnice má být odtěženo více než 8 300 metrů krychlových zeminy, která zvýší schopnost zadržet vodu v aktivní záplavové zóně. „Vytěženou zeminu použijeme při revitalizaci parku v Legionářské ulici,“ nastínil plány vedoucí odboru investic a správy města Jiří Palas.
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Město zároveň počítá i s výsadbou nových stromů, keřů i vodních a bahenních rostlin. Zastupitelé plánují v jihovýchodní části menší ovocný sad s jedenácti stromy.
„Chceme vytvořit kvalitní veřejný prostor v bezprostřední blízkosti řeky, který nabídne jak rekreační využití pro obyvatele, tak vhodné podmínky pro vodní živočichy. Náplavka tak propojí městské prostředí s přírodou a přispěje k lepšímu hospodaření s vodou v krajině,“ uzavřel starosta. Projekt nové náplavky představilo město poprvé veřejnosti už v roce 2020.