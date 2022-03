Jedenáct bodnutí do krku napadený přežil, recidivista dostal 12 let vězení

Útok se odehrál loni v srpnu v hotelu Uran. Toho dne propustili napadeného muže po dvou letech z věznice. Sešel se s Bláhou a celý den vydatně popíjeli. Večer skončili u Bláhy na pokoji. Ten podle spisu po slovní a fyzické rozepři vytáhl ze skříňky zavírací nůž a počkal, až se jeho známý otočí zády. Pak na něj zaútočil.

„Byli jsme kamarádi. Nevím, proč se to stalo. Lituju, že si bezdůvodně a zbytečně pošlapal život. Doktor mi říkal, že jsem unikl smrti. Že stačilo o centimetr vedle a už jsem tady nemusel být,“ vypověděl poškozený pár dní po incidentu.

Ze spisu vyplývá, že oba aktéři měli v krvi kolem tří promile alkoholu. Každý vypil minimálně osm piv, deci vodky a několik deci rumu.

Podle soudce Richarda Skýby je konzumace alkoholu v tomto případě klíčová. Napadený se kvůli těžké opilosti nebránil. To potvrdil i znalec Tomáš Adámek, primář oddělení soudního lékařství a toxikologie Krajské nemocnice Liberec. Alkohol je podle něj poměrně účinná anestezie.

„Pokud by byl napadený při vědomí, tak by se i při tak těžké opilosti dala očekávat sebeobranná poranění. Zvlášť, pokud ten útok trval delší dobu,“ řekl Adámek.

Za nejvážnější zranění označil řeznou ránu na krku, která bezprostředně ohrozila napadeného muže na životě. „Kdyby mu neposkytli pomoc, poranění žíly by vedlo k úmrtí,“ konstatoval znalec.

„Odehrálo se to rychle, držel jsem nůž pět minut v ruce, abych ho odradil, jemu to bylo ale jedno. Že jsem ho bodl jedenáctkrát, to nevím. Jak jsem viděl, že padnul, tak jsem zvedal telefon a volal o pomoc,“ popsal obžalovaný.

„Je mi hrozně líto, co se stalo, ale nejde to vrátit. Bylo to v afektu a jsem strašně rád, že ten kluk žije,“ pronesl poté, co mu soudce Skýba udělil poslední slovo.

Obžalovaný má bohatou trestní minulost, dopustil se například ohrožení pod vlivem návykové látky, vydírání nebo znásilnění. Po dohodě s obhájcem potvrdil, že se proti rozhodnutí odvolá.

„Odvolání bude polemizovat o tom, jestli je to vražda s rozmyslem podle druhého odstavce. Eventuálně, jestli se jedná o pokus vraždy, nebo dokonanou těžkou újmu na zdraví,“ sdělil po jednání obhájce Oldřich Filip.

Za vraždu podle prvního odstavce § 140 trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody na deset až osmnáct let. Za vraždu s rozmyslem podle druhého odstavce je trest vyšší – dvanáct až dvacet let.