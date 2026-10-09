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Útok v libereckém kasinu byl pokus o vraždu. Stíhanému muži hrozí až 18 let

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  10:14aktualizováno  10:37

Centrum Babylon v Liberci | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání proti útočníkovi z libereckého kasina, který je obviněný z pokusu o vraždu. Za to mu hrozí až 18 let vězení.

Napadením v libereckém Casinu Babylon, ke kterému došlo v pondělí 5. října, se zabývají krajští kriminalisté. „Zahájili trestní stíhání zadrženého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda ve stadiu pokusu, za který mu nyní hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody,“ popsala policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Soud poslal obviněného do vazby. „Veškeré okolnosti případu jsou nyní předmětem dalšího vyšetřování a i nadále probíhají důležité úkony trestního řízení,“ dodala Šrýtrová.

Brutální napadení v libereckém kasinu. Jeden těžce zraněný, útočník je v cele

Událost se stala kolem půl páté ráno. „Na místě došlo k incidentu a následně k fyzickému napadení mezi dvěma muži. Jeden z nich byl zraněný transportován Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje do liberecké nemocnice,“ připomněla mluvčí.

Podle mluvčího záchranářů Michaela Georgieva utrpěl napadený muž těžké poranění. „Pacienta jsme následně transportovali na traumacentrum do liberecké nemocnice,“ dodal Georgiev. Podle Liberecké Drbny se jednalo o obsluhu kasina.

Policisté podezřelého zadrželi hned na místě. Podle Šrýtrové k napadení došlo v herně v ulici Nitranská. V té se nachází jediné zařízení tohoto typu, a to Casino Babylon, které je součástí Centra Babylon.

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