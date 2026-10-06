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Brutální napadení v libereckém kasinu. Jeden těžce zraněný, útočník je v cele

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  12:03

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Centrum Babylon | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Policisté vyšetřují brutální napadení, které se odehrálo v pondělí v libereckém Casinu Babylon. Napadený muž skončil s těžkým poraněním na traumacentru v nemocnici, útočník putoval do policejní cely.

Událost se stala v pondělí ráno. Jako první o ní informoval portál Liberecká Drbna.

„Krátce před půl pátou ranní jsme přijali oznámení o fyzickém napadení se zraněním jedné osoby, která byla následně přepravena do nemocnice v Liberci,“ potvrdil rvačku policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Policisté na místě zadrželi podezřelého. „Tato osoba byla umístěna do policejní cely. V tuto chvíli probíhají další ze série úkonů trestního řízení, to znamená zdokumentování výslechů a výpovědi svědků a zajišťování důkazních materiálů, jako jsou například stopy,“ dodal Robovský s tím, že se jednalo o hernu v ulici Nitranská.

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V té se nachází jediné zařízení tohoto typu, a to Casino Babylon, které je součástí Centra Babylon.

Podle mluvčího záchranářů Michaela Georgieva utrpěl napadený muž těžké poranění. „Pacienta jsme následně transportovali na traumacentrum do liberecké nemocnice,“ dodal Georgiev. Podle Liberecké Drbny by se mělo jednat o obsluhu kasina.

Redakce iDNES.cz se obrátila i na tiskovou mluvčí centra, ta se ale zatím nevyjádřila.

27. srpna 2026

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