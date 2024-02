Centrum Turnova přijde o další „kočičí hlavy“. Hluk trápí starostu i místní

Žulové dlažební kostky na náměstí Českého ráje v Turnově vymění dělníci za asfalt, konkrétně v části od informačního centra přes kostel svatého Františka až po vstup do Františkánské zahrady.

„Důvodem je to, že jsou v okolí byty a nevycházejí tam hlukové limity,“ vysvětlil starosta Turnova Tomáš Hocke.

V lokalitě, kterou denně projede přibližně 15 tisíc aut, by tak měl kostky nově nahradit speciální asfalt pohlcující hluk.

„Stavba by mohla začít na začátku července letošního roku a potrvá šedesát dnů. Její součástí je rekonstrukce povrchů komunikace a posunutí i zkrácení frekventovaného přechodu pro chodce včetně úpravy veřejného osvětlení,“ vyjmenoval další části stavby Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro rezort dopravy.

V minulosti se podobná přestavba uskutečnila rovněž v Palackého ulici a někteří městští zastupitelé i část veřejnosti dlouhodobě volají po výměně i ve zbývajících částech centra.

„Já se snažím s památkáři najít cestu velkoplošné kamenné dlažby nebo jiného řešení, které by bylo pro mě i památkáře akceptovatelné a zároveň přineslo snížení hlukové zátěže. Byl by to i větší komfort pro cyklisty a koloběžkáře, kteří když vlítnou na úzkých galuskách na kočičí hlavy, tak je potom můžou rovnou sesbírat,“ dodal Hocke.