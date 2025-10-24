Třešňový sad ukrýval stovky chráněných orchidejí s afrodiziakálními účinky

Největší naleziště vzácného vstavače mužského v Libereckém kraji objevili ochránci přírody v třešňovém sadu na svazích Ještědského hřebene. Starý, zarůstající sad překvapivě ukrýval stovky chráněných orchidejí. Ochránci přírody z organizace Čmelák získali povolení od majitelky o vzácné místo pečovat tak, aby měly rostliny optimální podmínky.
Vstavač mužský je jedna z našich původních orchidejí. | foto: Čmelák

„Dostali jsme tip od známé botaničky, která místo zná a viděla, jak sad postupně zarůstá křovím a nálety. První návštěva přinesla velké překvapení – stále zde ještě kvetly stovky vstavačů mužských,“ neskrývá údiv vedoucí organizace Čmelák Jan Korytář.

Vstavač mužský je jedna z našich původních orchidejí. Jeho účinky mohou zahrnovat afrodiziakální vlastnosti a podporu plodnosti. Třešňový sad v Rašovce na Liberecku je přitom již delší dobu neudržovaný a postupně zarůstá náletovými dřevinami i keři. Časem by se tak proměnil v les a mohly by zmizet i vzácné orchideje.

„Tento druh orchidejí potřebuje prostor a světlo. V původním sadu měl ideální podmínky, které se však začaly rychle měnit,“ objasňuje Korytář.

Snadná domluva s majitelkou

Ochránci přírody se proto rozhodli majitelku sadu kontaktovat a získali její souhlas se zahájením obnovy a pravidelné péče. „Máme velkou radost, že se nám s majitelkou sadu podařilo domluvit. Byla by škoda přijít o místo, které je největším známým nalezištěm vzácného vstavače mužského v kraji,“ dodává Lucie Stránská, která má ve Čmeláku na starosti péči o podobná místa.

Ochránci přírody z organizace Čmelák získali povolení od majitelky o vzácné místo pečovat tak, aby měly rostliny optimální podmínky.

Ochránce přírody chtějí ze sadu postupně odstranit náletové dřeviny, posekat roky nesečenou trávu a odklidit popadané větve. Obnova potrvá několik let, během nichž budou pozorovat, jak se zdejší populace orchidejí vyvíjí.

S péčí o místa, kde rostou vzácné rostliny, má Čmelák mnohaleté zkušenosti. V současnosti spravují ochránci přírody z organizace 21 lokalit s výskytem orchidejí a dalších ohrožených rostlin.

24. října 2025  16:25

