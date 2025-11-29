Na zasněženém parkovišti před Kauflandem v Žitavě stojí několik českých aut. Uvnitř obchodu je mnoho lidí a češtinu slýchám v každé uličce. Spousta z nich si sem přijela mimo jiné pro suroviny na vánoční cukroví.
Je vidět, že v německém Kauflandu už vánoční atmosféra opravdu zavládla. Kromě několika regálů, které jsou vyhrazené pro vánoční dekorace a doplňky, se i běžné regály s potravinami mísí s vánočními specialitami z německých tradičních pochoutek.
Vajíčka pořídí zákazníci v Německu o téměř třicet korun levněji než u nás. Podobně je na tom i kostka másla.