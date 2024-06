Městské nájemní agentuře v Liberci se daří, počet bytů chce zvyšovat

„Všichni, kteří s námi spolupracují, zdůrazňují tři klíčové faktory, které je k tomu motivovaly. Za prvé, ocenili úbytek starostí spojených s pronájmem, díky čemuž mají větší klid a jistotu. Za druhé, významnou roli sehrála garance poskytovaná městem, jež zajišťuje majitelům stabilní příjem a servis ve všech aspektech správy nemovitosti. A za třetí si tito nájemci uvědomují sociální přínos projektu a berou ho jako motivující faktor,“ objasňuje důležitá hlediska náměstek primátora pro městské bydlení a místní Agendu 21 Jan Hruška.

Služba nabízí vlastníkům bytů garantovaný příjem například i v okamžiku, kdy se byt neobsadí nájemníkem. Současně zajišťuje kompletní správu bytu včetně technické podpory, administrativy, pojistek nebo péče o sousedské vztahy. Nájemníci mají navíc každý měsíc k dispozici podporu od sociálních pracovnic, které jim pomáhají s vyřízením administrativy, kontrolují stav bytu, ale i spotřebu energií.

Projekt cílí na osoby v bytové nouzi

„Už delší dobu pronajímám byt v Liberci a poslední dva roky pozoruji, že je čím dál složitější najít rozumného nájemníka, a kvůli pár nepříjemným zkušenostem jsem zkoušel hledat jiné možnosti pronájmu. Nejvíc mě potěšilo, že byt pronajímám městu, a to pak samo obstarává nájemníky i s veškerým servisem. Po pročtení informací, co to vše obnáší, jsem odeslal elektronický formulář, a hned druhý den se mi z LNA ozvali,“ popisuje proces Radek Felcman, jeden z pronajímatelů bytu.

Cílovou skupinou LNA jsou nejčastěji lidé v bytové nouzi, které agentura vybírá z čekatelů na magistrátní byty a klientů Centra bydlení Liberec. „Zájemci, kteří využili služeb LNA, vykazují aktivní zaměstnání nebo pobírají dávky důchodového pojištění,“ vysvětluje pracovnice LNA Helena Krčmářová.

V letošní zkušební sezoně si agentura dala za cíl získat a předat téměř dvě desítky bytů. Za necelé tři měsíce má uzavřenou polovinu smluv a s dalšími vlastníky jedná. Radní už proto dle svých slov nyní přemýšlí, jak v projektu pokračovat a počet bytů nadále navyšovat.

Podle expertního odhadu ministerstva pro místní rozvoj je v Česku dlouhodobě neobydlených asi 577 tisíc bytů, z toho 200 tisíc v bytových domech.

Ani Liberec v tomto ohledu není výjimkou. „Jsem rád, že se díky nájemní agentuře daří na trh vracet byty, které by jinak zůstaly prázdné,“ zdůrazňuje náměstek Jan Hruška.