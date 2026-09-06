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Tři premiéry a opravená malá scéna. Naivní divadlo představilo letošní novinky

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  8:12aktualizováno  9:09
Snímek z představení Naivního divadla

Snímek z představení Naivního divadla | foto: Archiv Naivního Divadla

Na tři premiéry se mohou těšit v nové sezoně návštěvníci Naivního divadla v Liberci. Kromě toho se otevře vylepšené Studio v prvním patře a lidé si pohodlněji koupí vstupenky.

„Divadelní sezona 2026/2027 nabídne tři nové inscenace, které jsou určené různým věkovým skupinám, od dětí až po dospívající a dospělé. První z nich nese název Vzhůru na Šelmberk! a zavede mladší školáky na dobrodružnou výpravu na tajuplný hrad plný zvířat,“ uvedla za Naivní divadlo Jana Pittnerová. Premiéra se uskuteční v sobotu 10. října.

Druhou novinkou pro malé děti bude v únoru pohádka Princezna a drak. „Jejím autorem, výtvarníkem a režisérem je scénograf Robert Smolík, který s Naivním divadlem dlouhodobě spolupracuje a podílel se na řadě jeho oblíbených titulů. Inscenace o princezně marně čekající na svého draka je koncipována jako one-woman show pro herečku Báru Vokálovou,“ upřesnila Pittnerová.

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Květen bude následně patřit inscenaci Cinebox, která je volným pokračováním úspěšného hudebního projektu Jukebox.

Mládež a především dospělí se opět mohou těšit na moderovaný divadelní koncert, jehož písně jsou známé z filmů či televizních seriálů. Chybět nebudou ani loutkové videoklipy.

Nový způsob nákupu lístků

Kromě nových titulů v repertoáru čeká diváky také návrat do zrekonstruovaného Studia v prvním patře. Malá scéna divadla během letních prázdnin získala upravené hlediště, větší počet míst a modernější technické zázemí.

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Další změnou je nový způsob nákupu vstupenek prostřednictvím portálu eVstupenka. „Ten divákům umožní vstupenky rezervovat či přímo zakoupit z pohodlí domova. Vyzvednout si je pak budou moci i na dalších prodejních místech, nejen v pokladně Naivního divadla,“ dodala Jana Pittnerová.

Tradičním vrcholem sezony bude v jejím závěru mezinárodní loutkový festival Mateřinka, jehož dvacátý devátý ročník se v Liberci uskuteční v polovině června 2027. Naivní divadlo pořádá tento festival, který se jako jeden z mála v Evropě zaměřuje výhradně na tvorbu pro diváky předškolního věku, každé dva roky.

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