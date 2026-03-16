Pijí sladké a málo spí. Dětí s obezitou soustavně přibývá, upozorňuje ambulance

  15:27
Nadváha trápí i předškoláky. Ambulance dětské obezitologie v Jablonci nad Nisou pomáhá dětem a dospívajícím zlepšit jejich stravovací, pohybové i spánkové návyky, a tím odbourat nadbytečné kilogramy. Někdy ale změna životního stylu nestačí.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Nejčastěji je dětským pacientům s nadváhou či obezitou 11 až 15 let. Podle lékařky z pediatrického oddělení jablonecké nemocnice Adély Kočí někteří rodiče očekávají, že jejich dítě z baculatosti vyroste.

„To se ale bez komplexní změny životního stylu většinou nepodaří a z obézního dítěte se v osmdesáti procentech případů stává obézní dospělý,“ vysvětluje.

Do ordinace docházejí i děti, které pravidelně sportují a mají velký výdej energie. Přesto je tíží nadměrná hmotnost, protože jejich příjem stále převyšuje výdej.

Obezita ničí stále víc dětí. Jsou nemocné, potřebují pomoc, burcují lékaři

Jako největší problém vnímá Kočí dostupnost sladkého pití. „Děti nejsou zvyklé pít vodu ani nic, co není slazené,“ říká.

Dalším důležitým faktorem, který má vliv na rozvoj obezity u mladistvých a přitom se často podceňuje, je podle lékařky nedostatek kvalitního spánku. Únava má vliv na regulaci pocitu hladu a nevyspalé dítě sáhne spíše po rychlých cukrech a tucích.

V prevenci i léčbě obezity hraje podle Kočí zásadní roli rodina. V jídle by měla panovat pestrost a děti by měly zkusit vše, v ideálním případě by rodiče měli potomkům předávat zdravé stravovací a pohybové návyky odmalička.

Riziko obezity stoupá, pokud jí trpí i rodiče

„Setkala jsem se například s desetiletým chlapcem, který nikdy nejedl rybu. A to ani v příkrmech, protože doma ji nemají rádi. Přitom ryby určitě do zdravého jídelníčku patří,“ míní lékařka, podle níž dětem, které jedí jen pár vybraných potravin, mohou chybět důležité mikroživiny.

Výzkumnice Steriani Elavsky z Ostravské univerzity poukazuje na to, že obezita je často problémem celé rodiny. A dětem, které mají obézní rodiče, hrozí vyšší riziko obezity.

„Pokud má dítě jednoho obézního rodiče, má padesátiprocentní šanci na rozvoj obezity. Pokud jsou obézní oba rodiče, pravděpodobnost se zvyšuje dokonce na osmdesát procent,“ upozornila.

Některé děti přiberou až dvacet kilo za rok, upozorňuje odborník na obezitu

Jak probíhá v Jablonci první návštěva dětské obezitologie? Jakmile rodiče své dítě objednají pomocí e-mailu, nemocnice je kontaktuje ohledně termínu krevních odběrů a vyšetření, které zabere zhruba hodinu. Při něm se probírá osobní a rodinná anamnéza i zmíněné návyky dítěte.

Odborníci pacienta změří a zváží, posléze určí závažnost obezity. „K měření nepoužíváme jen klasickou váhu a metr, máme i tělesný analyzátor, který nám řekne více o složení těla, podílu svalové a tukové hmoty,“ popisuje Kočí.

Rodina pak odchází z ordinace s konkrétními radami na míru. Další kontrola se zaměří na to, jak se jí podařilo navrhované změny začlenit. „Počítejte s tím, že péče v obezitologické ambulanci je dlouhodobá, ale smysluplná. A může zásadním způsobem zlepšit kvalitu života vašeho dítěte,“ apeluje lékařka.

Když se nedaří dětem zhubnout ani v případě, že rady odborníků dodržují, zvažují lékaři nasazení farmakologické léčby.

Do roku 2050 může mít polovina dětí nadváhu nebo obezitu, varují lékaři

Ambulance spolupracuje s dalšími specialisty, například s nutriční terapeutkou a nemocniční psycholožkou. Někteří pacienti se totiž kromě nadbytečných kil potýkají i se šikanou, neurovývojovými poruchami nebo čelí náročným situacím doma.

Podle mezinárodní výzkumné studie HBSC (pozn. red.: z anglického Health Behaviour in School-aged Children), která se zabývá životním stylem dětí ve věku od 11 do 15 let, má více než pětina českých dospívajících problémy s váhou, přičemž tato čísla neustále rostou.

„Nárůst počtu dětí s nadváhu a obezitou se neděje skokově. Je mírný, ale kontinuální, plíživý,“ konstatoval vedoucí výzkumného týmu HBSC Michal Kalman z Univerzity Palackého v Olomouci.

