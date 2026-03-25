Kristián po nehodě skončil v kómatu, rodina shání peníze na další účinné terapie

Matěj Klimša
  5:23
Kristián byl zdravý a veselý chlapec, který měl rád hudbu, kreslení a měl spoustu plánů do budoucna. Když mu ale bylo sedmnáct let, vše se změnilo. Byl listopad 2019 a Kristián jel ze školy domů jako pasažér v autě, které havarovalo. Utrpěl těžká zranění a upadl do kómatu.
Kristiánovi bylo sedmnáct let, když jel ze školy domů jako pasažér v autě, které havarovalo. | foto: Archiv rodiny Beerhorst

Kristián Beerhorst po autonehodě strávil několik měsíců v nemocnici. „Každý den jsme se modlili a doufali, že je stále s námi. Když během pandemie COVIDu přišla omezení návštěv, bylo pro nás nesnesitelné vědět, že je znovu sám,“ vzpomínal Kristiánův otec Eric Beerhorst.

Domů do obce Radeč patřící pod město Úpice v okrese Trutnov v Královéhradeckém kraji se podíval až v srpnu 2020, když se jeho stav zlepšil. O syna, upoutaného na lůžko, se denně starají jeho nejbližší. Před třemi lety se rodině podařilo zajistit Kristiánovi intenzivní rehabilitace, které přinesly viditelné zlepšení.

Předpovědi lékařů navzdory. Malý ‚Ježíšek‘ statečně čelí vzácné genetické mutaci

„Kristián zůstává v lehkém kómatu, ale dívá se na nás, reaguje na hlasy a dává drobná znamení, že rozumí. Často se na nás usmívá, tím stejným jemným úsměvem, který si pamatujeme z doby před nehodou,“ popsal otec Eric s tím, že každá taková reakce jim připomíná, že terapie funguje a že v ní musí pokračovat.

Klinika přišla o terapeuty

„Naší největší nadějí je, že jednou bude moci být Kristián znovu plnohodnotnou součástí našeho rodinného života,“ dodal otec. Klinika, na které se o Kristiána starali, ale přišla o několik terapeutů, kteří jeho případ znali.

Většina českých rehabilitačních center ale podle Beerhorstových odmítá pacienty s tracheostomií (stav, kdy je průdušnice uměle vyústěna na povrch těla pro umožnění ventilace), se kterou se Kristián potýká. Pokrok v léčbě se tak prakticky zastavil.

Beerhorstovi proto spustili veřejnou sbírku na podporu Kristiána. „Potřebujeme vybudovat malou terapeutickou budovu vedle našeho domu, izolovaný a větraný prostor určený pro bezpečné neurologické a fyzioterapeutické cvičení. Někteří terapeuti, kteří s Kristiánem dříve pracovali, nám už nabídli pomoc,“ přiblížil Eric Beerhorst.

Budova by mohla sloužit i dalším lidem v podobné situaci, kteří složitě shání dostupnou péči. „Víme, jak těžké je, když rodina stojí před takovou výzvou a naráží na zavřené dveře,“ vylíčil Eric Beerhorst, podle kterého vybudování terapeutického centra vyjde zhruba na půl milionu korun.

„Část nákladů dokážeme pokrýt sami, ale celé to nezvládneme. Pokud to bude možné, využijeme část prostředků také na základní terapeutické vybavení,“ nastínil otec Kristiána.

Potřeba bude třeba polohovací stůl, fyzioterapeutické pomůcky nebo také polohovací klíny a popruhy. Podpořit Kristiána se rozhodla také Střední škola Semily, která na pátek 24. dubna připravila charitativní běh.

Češi vybrali přes 100 milionů na nemocného Martínka. Je to zázrak, těší otce

„Na naší škole má již několikaletou tradici a každoročně propojuje studenty, pedagogy, rodiny i širokou veřejnost kolem myšlenky pomoci druhým,“ objasnil zástupce ředitele semilské školy Daniel Sisr.

Charitativní běh je celodenní akcí, při které se vystřídají děti z mateřských, základních i středních škol a odpoledne bude moct závodit veřejnost, a to na tratích o délce tří, pěti a deseti kilometrů.

„Nejde pouze o sportovní akci, ale o komunitní událost s výrazným společenským přesahem, založenou na dobrovolnosti, solidaritě a aktivním zapojení mladých lidí,“ uzavřel Sisr.

