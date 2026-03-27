Blížil se závěr roku 2019 a Josef Doškář se věnoval své partnerce, která s těžkou nemocí ležela v nemocnici. K jeho starostem ale z ničeho nic přibyla další.
„Nějací náckové obnovili symbol Třetí říše pod rozhlednou Štěpánkou. To byl okamžitý, velikánský šok. Vůbec jsem nechápal, jak je v této zemi něco takového možné,“ vzpomínal badatel Josef Doškář na moment, od kterého se odvíjí jeho příběh, který popisuje v nové knize „Kříž s křížem, Henlein se vrací“.
Doškáře ještě víc zarazilo, že kříž pod rozhlednou stojí už osm let. Považuje to za neuvěřitelné systémové selhání, lži a podvod.
Byl jsem vychovávaný v době, kdy většina národa silně nenáviděla Němce. Já nenávist necítím.