Nacisté zřídili v Semilech továrnu s tajným oddělení, odhaluje historik

Ta nese název Bílá místa konce války a vrací se do posledních let ozbrojeného konfliktu, kdy byla do města přesunuta válečná výroba. Jak už napovídá název, mnohá fakta z tohoto období zůstávala dlouho neznámá. Co se v továrně s krycím jménem Zittwerke vlastně vyrábělo? Na co se soustřeďovalo tajné oddělení?