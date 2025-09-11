„Vyšetřovatelka mu klade za vinu, že v listopadu loňského roku bez povolení a v rozporu se zákonem zastřelil v honitbě na Českolipsku jediného kamzíka horského, který se tu usadil. Místní myslivci měli z jeho přítomnosti v teritoriu radost,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.
Myslivec s letitou praxí se tehdy vydal do lesa s povolenkou k lovu daňčí zvěře, ale místo ní si domů jako trofej přivezl kamzíka.
„Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil,“ dodala mluvčí policie.
Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. „A jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje,“ uvedla Baláková.