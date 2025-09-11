Myslivec pytlákem? Policie stíhá muže za zastřelení jediného kamzíka v honitbě

Policie obvinila z pytláctví a krádeže myslivce, jenž v závěru loňského roku zastřelil jediného kamzíka horského, který byl v jedné honitbě na Českolipsku. Obviněný muž tvrdí, že šlo o omyl. Hrozí mu až dva roky vězení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

„Vyšetřovatelka mu klade za vinu, že v listopadu loňského roku bez povolení a v rozporu se zákonem zastřelil v honitbě na Českolipsku jediného kamzíka horského, který se tu usadil. Místní myslivci měli z jeho přítomnosti v teritoriu radost,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Myslivec s letitou praxí se tehdy vydal do lesa s povolenkou k lovu daňčí zvěře, ale místo ní si domů jako trofej přivezl kamzíka.

Cizinec lovil zvěř na černo. Odpovědný myslivec musí platit a odevzdat zbraň

„Správci honitby ulovení kamzíka nahlásil až s několikadenním zpožděním a přitom tvrdil, že si ho spletl s daňkem. Tomu ale správce i s ohledem na další podezřelé okolnosti neuvěřil a událost nám oznámil,“ dodala mluvčí policie.

Kamzík horský se v České republice podle ní vyskytuje sporadicky. „A jejich lov je proto přísně regulován v rámci mysliveckého plánování, a to především v těch oblastech, kde to stav populace umožňuje,“ uvedla Baláková.

