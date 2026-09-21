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Neznámou houbu označí za jedlou? Aplikace se mohou šeredně plést, varuje znalec

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  18:00

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Češi jsou národem houbařů, nejen na podzim vyráží do lesa množství lidí. | foto: archiv Petra Lukáše

Nezůstal jen u sběru hřibovitých hub během podzimu. Postupně se zaměřil na vzácné či neznámé druhy, které na svých výpravách rád objevuje. Vášnivý houbař Petr Lukáš představuje vzácné úlovky, a také prozrazuje, na co si dát pozor.

Uznávaný mykolog Zdeněk Pelda jej označuje jako lídra new wave (nové vlny) liberecké amatérské mykologie. Petr Lukáš ani v suchém období nepřichází z lesa s prázdnou. Vyráží s košíkem dvakrát týdně po většinu roku, na zkoušky znalosti hub se chystá v zimě. Poukazuje na chutné, leč opomíjené houby, zamýšlí se také nad spolehlivostí mobilních aplikací.

Jaké úlovky mohou houbařům přinést nadcházející týdny?
Právě teď přichází vrchol houbařské sezony, na který se těší snad všichni houbaři. Můžeme očekávat nejen klasické druhy, jako jsou hřiby, kozáci, křemenáče a klouzky, ale začnou se objevovat i typicky podzimní jedlé houby – například čirůvka havelka, čirůvka fialová nebo liška nálevkovitá. Pokud nás vyloženě nezklame počasí a přijdou deště, máme se rozhodně na co těšit.

Sídliště mohou být trochu ošemetná a sběr tam obecně nedoporučuji.

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