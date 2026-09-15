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Kde pan učitel sušíval seno. Muzeum na Jizerce dosluhuje, oprava spolkne miliony

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  16:04

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Budoucí podoba Muzea Jizerských hor | foto: M. Cerhová, studio OMAK

Před více než stoletím se zde vzdělávali potomci osadníků, dnešní děti sem jezdí na exkurze. Muzeum Jizerských hor je ve špatném technickém stavu, kompletní rekonstrukce, která jej zachová pro další generace, by mohla začít za dva roky.

Stojí stejně dlouho jako Eiffelova věž. Na rozdíl od pařížského monumentu ale Muzeum Jizerských hor neprošlo od svého vzniku žádnou zásadní modernizací.

Koncem 19. století se zde učily děti z osady Jizerka, hlavně potomci místních osadníků – dřevařů a sklářů. Budova postavená v roce 1889 ale i přes veškerou péči a údržbu, kterými ji zahrnuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), pomalu dosluhuje.

Odložením rekonstrukce nic nezískáme, jenom prodražíme budoucí opravy, které se musí provést, aby byla budova bezpečná.

Jaroslav Katušpředseda spolku ČSOP

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