Kde pan učitel sušíval seno. Muzeum na Jizerce dosluhuje, oprava spolkne miliony

Stojí stejně dlouho jako Eiffelova věž. Na rozdíl od pařížského monumentu ale Muzeum Jizerských hor neprošlo od svého vzniku žádnou zásadní modernizací.
Koncem 19. století se zde učily děti z osady Jizerka, hlavně potomci místních osadníků – dřevařů a sklářů. Budova postavená v roce 1889 ale i přes veškerou péči a údržbu, kterými ji zahrnuje Český svaz ochránců přírody (ČSOP), pomalu dosluhuje.
Odložením rekonstrukce nic nezískáme, jenom prodražíme budoucí opravy, které se musí provést, aby byla budova bezpečná.