„Výstava Člověk a kámen představuje různé druhy hornin, minerálů, fosilií, z nichž většina pochází z jednotlivých lomů napříč Českolipskem,“ nastínil kurátor výstavy a geolog Petr Mužák a dodal, že návštěvníci uvidí třeba archeologické nálezy strusek nebo modely historických památek.
Kromě toho si příchozí mohou vyzkoušet třeba kamennou zvonkohru nebo nahlédnout do čedičové průzkumné štoly. Mapování historie těžby v regionu, se kterou výstava návštěvníky seznamuje, nebylo jednoduché.
Devadesát objevených lomů za den
„Nemáme ani tolik archivních záznamů. Nejprve těžba patřila pod jednotlivá panství, tak to bylo zhruba do 18. století. Muselo to být ale velmi významné, protože na Českolipsku je jeden lom vedle druhého,“ prozradil Mužák.
Zpracování kamenů podle něj muselo patřit mezi velká a významná odvětví v regionu. „Když jsem mapoval u Sosnové, tak jsem napočítal asi devadesát lomů za jednu svoji denní směnu. Stejně tak to muselo být i s hornictvím, třeba s těžbou železné rudy. Na tu dobu to musely být poměrně rozsáhlé industrie,“ popsal.
Celá výstava vychází z poznatků, které nasbíral Geopark Ralsko pro svůj projekt virtuálního muzea. „My jsme přišli s nápadem na projekt, který propojí geologii s kulturním dědictvím. V rámci toho mapujeme třeba různé druhy vulkanických hornin, těžby železné rudy nebo pískovce,“ přiblížila ředitelka geoparku Lenka Mrázová.
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Na projektu virtuálního muzea geopark pracuje více než dva roky. Hotový by měl být ke konci letošního roku. Lidé si díky tomu budou moci prohlédnout běžně nepřístupná místa.
„Vybrali jsme si lokality, které zpracujeme podrobněji, jako je třeba Skalický lom nebo kostel sv. Havla v Kuřívodech. Tady na výstavě uvidíte třeba, jak jsme to mapovali, a v muzeu už bude hotový 3D model,“ objasnila Mrázová.
Zmapovaný lom Skalického vrchu patří svou rozlohou k unikátům Českolipska. Jde o obrovské podzemní sály. Na výstavě lidé uvidí i 85 milionů let staré fosilní nálezy z tohoto lomu.
Těžbu přibližuje sedm příběhů
„Výstavou chceme návštěvníkům předat malou ochutnávku zajímavostí, které toto podzemí ukrývá,“ vylíčil Mužák. Muzeum pak do výstavy doplnilo sbírky nebo třeba modely, které s netradičním tématem souvisí.
„Společně s geoparkem jsme vše zdokumentovali a sepsali doprovodné panely,“ dodal geolog Mužák.
„Trochu jsme se obávali, že téma kamenů a těžby nebude tolik lákat, ale myslím, že lidé budou velice překvapeni a zaujme je to, protože je to představené formou příběhů,“ vyzdvihl ředitel českolipského Vlastivědného muzea a galerie Zdeněk Vitáček.
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Návštěvníci se na výstavě seznámí třeba s příběhem věnovaným železné rudě, která se těžila v oblasti Hamru na Jezeře a Doks od 16. do 18. století.
„V dnešní krajině už zbylo jen pár štol, nebylo tak možné dát k tomu dohromady i nějaké exponáty. Postavili jsme si ale třeba model pece ze 16. století, ve které se tavila železná ruda. V dnešní krajině už najdete jen strusky,“ upřesnil Mužák.
Na Českolipsku se ve 20. století také těžil třeba čedič, který mířil do zahraničí, a to především do Holandska, kde sloužil pro stavbu mořských hrází.
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Kromě toho se výstava věnuje také výrobě mlýnských kamenů nebo příběhu významných zrcadláren ze sloupského panství. Tamní podzemní písečný lom je zároveň nejstarším v Česku.
„Posledním příběhem je těžba pískovce, ze kterého se většinou vyráběly štuky. Z nich stojí skoro celé historické Českolipsko,“ doplnil Mužák. Pískovec se těžil třeba na území bývalého vojenského prostoru v Ralsku.
Výstavu si mohou lidé přijít prohlédnout do října. „Hlavní výstava v ambitu má vždycky samostatné vstupné a návštěvníci si mohou vybrat, jestli si zakoupí vstupenku jen na konkrétní výstavu, nebo do celého areálu,“ popsal ředitel Vitáček.