Otec dvou dětí zmizel při blackoutu, ani po měsíci o něm rodina nic neví

Marek Juna zmizel v pátek 4. července, tedy v den, kdy na velkém území republiky včetně Frýdlantska nešel elektrický proud. Pátrání bylo oficiálně vyhlášeno o den později 5. července.

„Máme pocit, že se případ ocitl ve slepé uličce,“ obává se měsíc po zmizení Juny jeho neteř Jiřina Opatová. I proto prosí o pomoc veřejnost. „Třeba se někdo ozve, kdo ho tehdy v okolí viděl, nebo si vzpomene na detail, který může posunout pátrání dál.“

Podle policistů existuje důvodná obava o jeho zdraví a život. „Dosud se provedenými prověrkami a nasazenými dostupnými pátracími prostředky ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem nepodařilo Marka Junu nalézt. Pokud máte jakékoliv informace k výskytu či pohybu pohřešovaného muže, sdělte je prosím policistům na kterékoli služebně nebo telefonicky na lince 158,“ uvádí policisté v databázi pohřešovaných osob.

Pátrání potvrdil i policejní mluvčí Vojtěch Robovský. „I nadále po něm pátráme jako pohřešované osobě,“ uvedl v pondělí 4. srpna Robovský.

Pěšky z Černous do Frýdlantu

Marek Juna jel v pátek 4. července k bratrovi, aby mu pomohl se dřevem. Kolem páté hodiny odpoledne vyrazil spolu s bratrovou manželkou z bytu ve Frýdlantu v Čechách do obce Černousy, která leží na hranici s Polskem.

„Přibližně v sedm hodin večer si převlékl sportovní boty a rozhodl se vydat pěšky pravděpodobně domů do Frýdlantu, i když směr není zcela jistý. Tato trasa představuje poměrně dlouhou vzdálenost a Marek obvykle takto daleko pěšky nechodil,“ popisuje situaci Opatová.

Poté už se Marek Juna neukázal, rodina se proto obrátila na policii. „Víkend po nahlášení zmizení, tedy v sobotu a neděli 5. až 6. července, probíhalo intenzivní pátrání za účasti integrovaného záchranného systému. Víkend byl velmi horký, což mohlo ovlivnit efektivitu pátrání pomocí dronů s termovizí, protože vysoké teploty mohou snížit kontrast tepelného obrazu a ztížit lokalizaci osoby,“ pokračuje mužova neteř.

Nalezená PET láhev

Ve středu 9. července našli dobrovolníci zhruba dva kilometry od domu jeho bratra prázdnou PET láhev, která podle policie téměř jistě patřila pohřešovanému.

„Ležela u staré stodoly pod posedem v těžko přístupném terénu s pastvinami a elektrickým ohradníkem. Bohužel z láhve nebyly zajištěny otisky ani DNA a nic dalšího se zatím nenašlo,“ zmiňuje Opatová.

Marek Juna (48 let) Věk: 48 let Výška: 185 až 186 cm Popis: vlasy šedé krátké ze strany sestříhané, krátký plnovous, oči hnědé barvy. Oblečení: sytě červené triko značky Puma, tmavě modré kraťasy, modré boty Salomon, kšiltovka. Výrazné znaky: stříbrný kroužek v levém uchu, tetování hada na rameni. U sebe měl: vybitý telefon, polskou PET láhev s vodou.

Od 10. července se do pátrání zapojili další dobrovolníci. „V ten den nás bylo přibližně 70 osob. Dobrovolníci s velkým nasazením a pečlivostí zakreslují do map prohledané oblasti, aby bylo jasné, co už bylo důkladně prozkoumáno. Ve spolupráci s nimi byly prohledány okolní rybníky pomocí sonaru, avšak bez výsledku. Fotopasti a kamerové záznamy z okolí bohužel rovněž nezaznamenaly žádný pohyb související s případem. Po delší době bez nových stop však dobrovolníci začínají pátrání postupně omezovat. Přesto ti, kteří zůstávají, pokračují v pátrání a neztrácejí naději,“ dodává příbuzná a přibližuje situaci v mužově domácnosti.

„Marek má dvě děti a přítelkyni, kteří na něj každý den čekají a doufají, že se vrátí domů. Rodina i blízcí nechtějí ztratit naději, ale dobrovolníků ubývá a nevíme, jak dál postupovat. Jsme přesvědčeni, že medializace by mohla pomoci.“