Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

Autor: ,
  13:44
Z loupežného přepadení dvou seniorů v Jablonci nad Nisou obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého recidivistu. V rejstříku trestů má už 18 záznamů za majetkovou i násilnou trestnou činnost.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

„Z posledního výkonu trestu odnětí svobody se vrátil před necelým rokem a závažnost jeho protiprávního jednání se neustále stupňuje, a to už jen proto, že si jako své oběti vybral zvlášť zranitelné osoby, seniory,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Policisté zadrženého muže obvinili ze zločinu loupeže, za což mu hrozí až deset let vězení. Stíhaný je vazebně.

Policie recidivistu viní z toho, že si 22. srpna krátce po 15. hodině v Lipanské ulici vyhlédl devětasedmdesátiletého muže, který šel po chodníku směrem k autobusovému nádraží, zezadu k němu přistoupil a silou ho udeřil do zad.

Seniora zmlátil, pak ho svlékl a v zimě nechal zemřít. Recidivista dostal 19 let

„V tomto okamžiku, kdy byl senior předkloněný a snažil se udržet rovnováhu a nespadnout, mu obviněný ze zadní kapsy kalhot odcizil peněženku s finanční hotovostí a osobními doklady,“ uvedla Sochorová. Seniora, který vyvázl bez zranění, útočník připravil o více než šest tisíc korun.

Druhý případ se stal o čtyři dny později po 19. hodině v Kostelní ulici. „Obviněný se ke své oběti opět přiblížil zezadu. Třiasedmdesátiletému muži uchopil pevně tašku, kterou měl zavěšenou přes rameno, a silou s ní trhl směrem dolů. Senior se snažil svoji tašku ještě zachytit rukou. Na toto ovšem obviněný zareagoval tak, že do něj strčil tak, že senior ztratil rovnováhu a upadl na zem,“ uvedla mluvčí policie. Senior přišel téměř o 20 tisíc korun a utrpěl i povrchová poranění.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Fialovi přinesli odpůrci na mítink jeho „parte“, premiér ho odmítl podepsat

Odpůrci vlády Petra Fialy přinesli na dnešní předvolební mítink v Liberci politické parte, kde bylo napsáno premiérovo jméno. Na papíru stálo, že vysokou politiku navždy opustil ukrajinský spasitel,...

Koubek se po remíze čílil: Jsem zděšený, kam fotbal směřuje. Tohle byl wrestling!

Jeho tým dlouho vedl, ale nakonec v Liberci remizoval 1:1. Víc než to však plzeňskému trenérovi Miroslavu Koubkovi vadil podle něj až příliš agresivní styl utkání. „To není fotbal, to je wrestling,...

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

Liberec - Plzeň 1:1, na Ladrův gól reagoval Gabriel, hosté přišli o Višinského

Fotbalisté Plzně v 7. kole první ligy pouze remizovali v Liberci 1:1 a již počtvrté v této sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. V 28. minutě otevřel skóre hostující Tomáš Ladra, po přestávce...

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

Recidivista přepadl zezadu na ulici dva seniory, v rejstříku má už 18 záznamů

Z loupežného přepadení dvou seniorů v Jablonci nad Nisou obvinili kriminalisté dvaačtyřicetiletého recidivistu. V rejstříku trestů má už 18 záznamů za majetkovou i násilnou trestnou činnost.

8. září 2025  13:44

Nejstrmější trať v Česku má novou ozubnici, montéři oživili polozapomenuté postupy

Na nejstrmější trati v Česku dělníci po desítkách let položili novou ozubnici. Museli si přitom osvojit postupy, které se běžně nepoužívají. Takzvaná Kořenovská zubačka je totiž jediná v Česku....

8. září 2025  11:49

Uzdravený Bartovič se uvedl hattrickem a bojuje o liberecký A-tým

Loni v létě se mu zhroutil svět a bojoval v nemocnici o život. Teď je osmnáctiletý útočník Adrien Bartovič zpátky a v Liberci bojuje o místo v extraligovém A-týmu.

8. září 2025  11:17

Nejdřív pivo, pak triatlon. Všelibice znají recept na drsňáka

Každý závodník vypije půl litru piva a pak se vrhne do bazénu. Tak vypadá start triatlonu ve Všelibicích na Liberecku. Letos se ho zúčastnilo osmnáct lidí, od dětí po dospělé. Startovala i jedna žena.

7. září 2025  14:17

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Fotbalový osud bývá někdy hodně vrtkavý, což dokazuje případ Filipa Zorvana. V květnovém finále MOL Cupu přispěl dvěma góly k triumfu Olomouce nad Spartou 3:1 a tím na dálku odstřihl Jablonec z...

6. září 2025

Agresivní osel byl nevyužitelný k rozmnožování, zaskočit musel samec z Liberce

Hřebec osla somálského v Safari Parku Dvůr Králové nad Labem byl příliš agresivní, liberečtí chovatelé proto vypomohli východočeským kolegům a narychlo jim zapůjčili svého chovného samce Rehaniho. V...

6. září 2025  8:18

Rodinné poradně chybí peníze na psychology, děti nemají kam jít

Denně volají rodiče s prosbou o pomoc pro děti, které trpí úzkostmi, sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním. Organizace Rodina v centru v Novém Boru ale od srpna nové klienty nepřijímá....

5. září 2025  16:23

Nová hala na sůl vystačí i v krutých zimách, konstrukci ochrání sibiřský modřín

Technické služby města Liberec vstoupí do letošní zimy s novou halou na posypovou sůl. Její stavba trvala téměř tři čtvrtě roku, přišla na více než 41 milionů korun a po 30 letech nahradila původní...

5. září 2025  10:04

Jarmark SPD v Liberci. Na Okamuru přišli i odpůrci s transparenty, zasahovala policie

Kilogram brambor za osm korun, čepované pivo za 15 korun, teplá klobása s chlebem a hořčicí za 28 korun nebo máslo za 39. SPD přivezla do Liberce v rámci předvolební kampaně svůj Český jarmark....

4. září 2025  16:14,  aktualizováno  18:19

Milionář mezi miliardáři. Novým majitelem Jablonce se stane podnikatel Střeštík

Novým majitelem fotbalového Jablonce se stane podnikatel Jakub Střeštík, který od Miroslava Pelty získá většinový podíl akcií. Současný boss severočeského klubu byl v květnu pravomocně odsouzen k...

4. září 2025  16:03,  aktualizováno  16:20

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Známka za miliony se vrací nizozemským dědicům. Byla ukradena, rozhodl český soud

Okresní soud v Semilech dnes vyhověl dědicům nizozemského sběratele Johanna Kleina o vydání cenné poštovní známky z roku 1919, takzvané žilkované čtyřkoruny v hodnotě čtyři až pět milionů korun....

4. září 2025  8:54,  aktualizováno  13:28

Na mrtvém bodě. Založení spolku je nejisté, šance na zachování skiareálu klesá

Šance na zachování provozu skiareálu v Bedřichově v Jizerských horách klesá. Obec ho chtěla zajistit vytvořením spolku s dalšími významnými soukromými vlastníky pozemků v areálu. Za podmínek, jež...

4. září 2025  9:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.