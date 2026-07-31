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S dětmi ho v Praze nepustili do letadla, ani neví proč. Chci záznamy, budu bojovat, říká

Jan Pešek
  20:06

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Powerbanka, která zažehla spor mezi cestujícím a obsluhou letiště. (31. července 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Jeho příběh obletěl celou republiku. Muže se dvěma dětmi odmítli na pražském Letišti Václava Havla pustit do letadla poté, co o sobě sarkasticky hovořil jako o teroristovi. Spor se rozhořel kvůli příliš silné powerbance. Redakce iDNES.cz se s mužem spojila, aby popsal, jak celou situaci vnímal on sám.

V otevřeném rozhovoru detailně popisuje sled událostí u bezpečnostního rámu, reakci těžkooděnců i okamžik, kdy se dozvěděl, že do letadla nenastoupí. A také ubezpečuje, že se chce bránit.

„Byla to nadsázka, sarkasmus. Především to ale nebyl žert. Byl jsem naštvaný, ale nevtipkoval jsem,“ říká muž ve středním věku z Libereckého kraje, který si nepřeje uveřejnit své jméno, ale redakce ho zná. Živí se jako podnikatel, dříve působil na vrcholových pozicích v managementu.

Prošel jsem bránou, děti za mnou. Překvapilo nás, že všechny naše věci byly vyskládané, jako bychom byli nějací mafiáni – vyndali nám doklady, bankovky, zapnuli notebook...

cestující, kterého nepustili do letadla

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