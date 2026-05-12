Muž bez přilby přeletěl přes řídítka elektrokoloběžky, pád na silnici nepřežil

Autor:
  15:41
V Jablonci nad Nisou zemřel muž, který havaroval na elektrické koloběžce. Bez ochranné přilby spadl na vozovku. Nehodou se zabývají policisté.
Muž zemřel po pádu z elektrokoloběžky. | foto: Policie ČR

Čtyřiapadesátiletý muž havaroval v noci na úterý, když jel bez ochranné přilby na elektrokoloběžce ve směru od ulice SNP do centra města.

Muž zemřel po pádu z elektrokoloběžky.

„Zde pravděpodobně vlivem nepřiměřené rychlosti nezvládl řízení, přeletěl přes řídítka a upadl na vozovku,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Muž při pádu utrpěl zranění, kterému na místě i přes veškerou snahu záchranářů podlehl.

„K příčině jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří jablonečtí kriminalisté,“ zmiňuje Sochorová a připomíná všem řidičům elektrokoloběžek, aby používali ochranné přilby.

Muž se vyboural na elektrokoloběžce, při vjezdu na chodník letěl přes řídítka

„Elektrokoloběžky se staly běžnou součástí silničního provozu. Přestože působí nenápadně, jízda na nich s sebou nese značná rizika, zejména při pádech nebo střetech s jinými účastníky provozu. Nejvážnější zranění se týkají hlavy a mozku,“ dodává mluvčí.

Lázně Libverda bodují v soutěži, porota ocenila proměnu kolonády i paláce

V Lázních Libverda prochází rekonstrukcí kolonáda. Práce postupně proměňují...

Obnova kolonády v Lázních Libverda získala čestné uznání poroty v druhém ročníku soutěže Lázeňská inspirace. Rekonstrukce kolonády a jejího okolí zahrnuje také renovaci přilehlých budov, zejména...

Nová lanovka na Ještěd je o kousek blíž. Liberec udělal zásadní krok

Město Liberec ukázalo lidem návrh zázemí nové lanovky na Ještěd.

Liberečtí zastupitelé schválili změnu územního plánu a otevřeli tak cestu k výstavbě nové lanovky na Ještěd s prodlouženou trasou až ke konečné stanici tramvaje v Horním Hanychově. Jde o zásadní...

Bezpečná doprava, nebo ztráta historické hodnoty? V Liberci vře spor o náměstí

Budoucí podoba Tržního náměstí

Proměna Tržního náměstí v Liberci za desítky milionů korun vyvolává mezi místními i politiky kontroverze. Radnice slibuje bezpečnější dopravu a nový veřejný prostor u městského bazénu. Kritici ale...

Plzeň - Liberec 2:0, Touré potrestal chybu v rozehrávce. Sojka se trefil z přímého kopu

Plzeňský útočník Mohamed Toure slaví svůj gól s Lukášem Červem.

Fotbalisté Plzně porazili ve druhém kole nadstavbové části skupiny o titul Liberec 2:0. Ve třinácté minutě potrestal chybu v rozehrávce Mohamed Touré, ve druhém poločase hosté sice začali aktivně...

Nový terminál propojí vlaky i autobusy, na jeho stavbu si ale Liberec ještě počká

Cestující v Liberci čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji.

Liberec vybral návrh nového terminálu. Propojí vlaky, autobusy i městskou hromadnou dopravu. Cestující čeká v budoucnu pohodlnější přestup mezi spoji. Terminál za miliardy korun ale vznikne až v...

Lyžování v Bedřichově svítá naděje, developer plánuje novou lanovku i snowpark

Součástí připravovaného projektu jsou i majetkové směny. Obec by pozemky v...

Lyžaři se po roční pauze možná dočkají otevření skiareálu na Malinovém vrchu v Bedřichově v Jizerských horách. Jeho budoucnost by mohla zajistit nová provozní společnost, kterou chtějí založit tamní...

12. května 2026  14:35

Vězeň utekl okénkem na toaletě. Místo pár měsíců mu hrozí další roky navíc

Ilustrační snímek

Z nestřeženého pracoviště ve Stráži pod Ralskem utekl v úterý ráno vězeň, kterému přitom zbývalo za mřížemi už jen několik měsíců. Na dočasnou svobodu se protáhl okénkem na toaletě. Policisté ho...

12. května 2026  10:39

Dřív pacienti o ledvinu přicházeli, dnes ji v Liberci robot zachrání

Během sedmdesáti let své existence se urologie v liberecké nemocnici proměnila...

Liberecká urologie slaví 70 let. Významného posunu dosáhly diagnostické metody, cenným pomocníkem se ukázal robot, díky němuž stoupá počet operací – jsou šetrnější a rekonvalescence pacientů...

11. května 2026  16:28

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Anifilm přivítal rekordní počet diváků, festival zabolely průtahy s opravou kina

Na diváky, kterých dorazil rekordní počet, čekalo přes pět set filmů,...

Rekordní počet návštěvníků dorazil na festival animovaných filmů Anifilm, který se minulý týden konal v Liberci. Tvůrci si odnesli unikátní skleněné ceny za filmy, videoklipy nebo počítačové hry.

11. května 2026  11:52

Jablonec - Hradec 1:1, boj o čtvrtou příčku skončil remízou, lépe jsou na tom domácí

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží uniknout Františku Čechovi z Jablonce.

Jablonečtí fotbalisté uhájili dvoubodový náskok před soupeři z Hradce Králové. Zápas ve 2. kole nadstavbové skupiny o titul skončil remízou 1:1, za hosty ve 25. minutě skóroval Ondřej Mihálik, za...

10. května 2026,  aktualizováno  20:46

Místo divadla ordinace. Žďárská lékařka za desítky let léčila celé generace dětí

Premium
Žďárská pediatrička Marie Košťálová brzy převezme ocenění – poděkování města za...

V mládí chtěla být Marie Košťálová herečkou, ale nakonec se jejím hlavním jevištěm stala ordinace. Žďárské pediatričce za desítky let prošly rukama tisíce malých pacientů. Mnohdy tak v jedné rodině...

10. května 2026

Jablonečané si mohou vysadit jabloně. Připomenou povýšení na město

ilustrační snímek

Za symbolických 160 korun nabídne Jablonec nad Nisou obyvatelům staré české odrůdy jabloní. O stromy, které jsou určené k vysazení na pozemcích na území města, mohou zájemci požádat během...

10. května 2026  8:19

Provoz bude plynulejší i bezpečnější. Důležitou křižovatku přestaví

Ředitelství silnic a dálnic začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a...

V místě se kříží dvě významné silnice, po kterých denně projíždí téměř jedenáct tisíc aut. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začalo s přestavbou křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Bude...

9. května 2026  8:23

Nahrál jsem bratra na videokazetu. Tvůrce hry Prince of Persia prozradil, jak vznikala

Premium
Americký tvůrce her Jordan Mechner navštívil festival animovaných filmů Anifilm...

Do dějin počítačových her se nesmazatelně zapsal legendárním titulem Prince of Persia. Díky americkému tvůrci Jordanu Mechnerovi se snad každý puberťák v devadesátých letech probíjel labyrintem plným...

8. května 2026

