Cizinec na drogách si polil na pumpě auto benzínem, pak hrozil zapalovačem

Muž přijel na benzinku v Palackého ulici minulou středu krátce po půl druhé odpoledne. Svůj vůz značky BMW zaparkoval u stojanu číslo dvě, ze kterého vzal tankovací pistoli a začal auto polévat benzínem.

„Jeho jednání se všimla obsluha stanice a ihned vypnula přívod paliva do stojanu, čímž muži zabránila v pokračování jeho jednání. Přesto stačil vozidlo polít téměř dvěma litry benzínu,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Obsluha následně muže u stojanu upozornila na hrozící nebezpečí. Na to ovšem muž zareagoval tím, že upustil tankovací pistoli, vzal do ruky zapalovač a začal vyhrožovat zapálením vozidla.

„V této situaci pracovník čerpací stanice věc okamžitě oznámil policistům ze Mšena, kteří ihned společně s dalšími policejními hlídkami přijeli na místo. V době jejich příjezdu stál muž se zapalovačem v ruce a křičel, aby se k němu nikdo nepřibližoval, jinak vozidlo zapálí,“ zmínila Sochorová.

Cizinec chtěl důstojníka nebo majora

Policisté se snažili od muže zjistit, co se stalo a jak by mu mohli pomoci. Ten špatnou češtinou uvedl pouze to, že chce na místo nějakého policejního důstojníka či majora a s nikým jiným se bavit nebude. Při tom neustále vykřikoval, ať se k němu nikdo nepřibližuje, jinak se zapálí.

„V tomto okamžiku vedle benzínové čerpací stanice procházel se svojí rodinou a celou situaci sledoval vrchní komisař z Kanceláře náměstka pro vnější službu ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje kapitán Lukáš Ruth,“ řekla mluvčí.

Jakmile ho policisté na místě informovali o požadavcích muže se zapalovačem v ruce, poslal členy své rodiny pryč a rozhodl se z pozice důstojníka vést s mužem vyjednávání.



Situace v té chvíli byla již velmi vypjatá a hrozilo, že muž skutečně sebe nebo vozidlo v prostoru benzínové čerpací stanice zapálí. Vrchní komisař s ním tedy začal vyjednávat a nejprve se mu přestavil, sdělil svoji hodnost a prokázal se služebním průkazem příslušníka Policie České republiky.

Muž se zklidnil a začal s ním komunikovat a dokonce se po několika otázkách byl ochoten vzdálit od svého auta. Společně spolu odešli k lavičkám, kde se muž policistům již dobrovolně vzdal a odevzdal jim i zapalovač. Oba spolu ještě hovořili do příjezdu posádky záchranné služby, kterou policisté na místo s ohledem na mužův zdravotní stav zavolali.



K činu ho prý vedly hlasy

„Policistům řekl, že ho k uvedenému činu vedly hlasy, které slyšel a vše, co má dělat, mu napovídaly. Dále řekl, že má psychické problémy a je rozrušený. Policisté v jeho dechu na místě činu naměřili hodnotu alkoholu 0,25 promile. Muž navíc jednal nejen pod vlivem alkoholu, ale jak bylo následně zjištěno, také pod vlivem drog,“ zmínila Sochorová.

Policisté navíc zjistili, že se jedná o cizince, který pobývá na území České republiky neoprávněně, a informovali své kolegy z cizinecké policie.

Muž svým jednáním ohrožoval i lidi, kteří byli v té době v areálu čerpací stanice. Mezi nimi byl například otec s dvěma dětmi, který tankoval palivo u vedlejšího stojanu. Na vzniklou situaci musel rychle reagovat tím, že své auto zanechal zaparkované u stojanu a společně s dětmi odešel do bezpečné vzdálenosti.

„Jen náhoda v podobě procházejícího policejního důstojníka pomohla zcela jistě k tomu, že zákrok proti pachateli tak nebezpečného činu netrval dlouho a neprodlužovala se tím doba napětí a obav, zda svá slova skutečné naplní. Taktika zákroku všech přítomných policistů nepochybně přispěla k úspěšnému zadržení muže, který měl zjevně v úmyslu podpálit sebe nebo své vozidlo polité benzínem v prostoru čerpací stanice, což by vedlo nepochybně k velkým škodám a mohlo by dojít i k ohrožení zdraví a životů přítomných,“ dodala Sochorová.