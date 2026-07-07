Dmitrij Proškin alias Chemis spotřeboval na nástěnnou malbu v Jablonci 250 plechovek barvy. Kromě dobrého počasí a pracovní plošiny, která jej vynášela do mnohametrových výšek, nic jiného nepotřeboval. „Nejvíc jsme řešili tulipány, abychom je plošinou neponičili, ale zvládli jsme to,“ odpovídá na otázku, u čeho se při tvorbě nejvíce zapotil.
Ačkoliv své malby většinou nepojmenovává, pro tu jabloneckou se uchytil název Chlapec s bublinou. Dílo představuje sociální bubliny jako prostor, v nichž se pohybujeme mezi lidmi s podobnými zkušenostmi, názory a hodnotami.
Mural s mnoha významy
„Dává nám pocit bezpečí a sounáležitosti, ale zároveň zkresluje obraz reality tím, že nás uzavírají do známého prostředí a vytváří neviditelné hranice mezi námi a ostatními. A symbolizuje touhu nahlédnout za tuto hranici,“ líčí umělec z Kazachstánu.
S prací na fasádě začal koncem května, čistého času mu zabrala asi dvanáct dní. „Ale jelikož nám nepřálo počasí a během procesu jsme malovali s dětmi z Kruháče, Vikýře a Krajanky druhý mural, tak jsem ho dokončil v podstatě po měsíci,“ vysvětluje Chemis, jenž považuje za nejdůležitější část tvorby přípravu návrhu.
Ta může zabrat i týdny, následně je třeba nechat návrh schválit. Zeď budovy knihkupectví byla v dobré kondici, díky čemuž nepotřebovala žádnou speciální přípravu.
Jakmile se pustil do práce, nebylo podle Chemise kolemjdoucího, který by se nezastavil a dílo nepochválil. „Myslím, že malba z tohoto místa vytvořila příjemnou dominantu. Lidem se také líbí její detailní technické zpracování, na čemž si právě nechávám hodně záležet,“ dodává.
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Muraly nejsou graffiti, ale promyšlené obrazy proměňující města, říká výtvarník
Jakou životnost má mural? Tvrdí, že tak dlouho jako samotná fasáda nebo povrch zdi. „V našem podnebí vydrží klidně přes deset let beze změny,“ domnívá se. Ačkoliv jsou i na sociálních sítích reakce Jablonečanů na množící se muraly pozitivní, najdou se i tací, kteří se obávají, aby podobné aktivity neponoukly například sprejery k ničení veřejného prostoru.
„Umění do veřejného prostoru patří, nejen do měst, ale i na venkov. A je jedno, v jaké formě,“ konstatuje Chemis. „Pokud by stejná malba vznikla štětcem, ponoukala by lidi k ničení veřejného prostoru? Zní to úsměvně, že. Sprej je jenom jiná pomůcka k malování. Ale chápu, že ji mají lidé spojenou s vandalismem,“ říká jeden z nejvýraznějších tvůrců muralů v Česku.
Street art jako nástroj práce s mládeží
„I já jsem také vyrůstal děláním graffiti po nocích, taková je prostě cesta mnoha pouličních umělců,“ přiznává. Zvýšené kriminality ve městě by se v této souvislosti nebál. Spolu s Chlapcem s bublinou se zrodil ve městě na Anenském náměstí ještě zmíněný komunitní mural Zeď, která spojuje.
„Zatímco Chemisův mural otevírá téma sociálních bublin a sociální inkluze prostřednictvím autorské výpovědi, komunitní vznikl společně s mladými lidmi pod vedením Chemise jako výsledek několikaměsíčního vzdělávacího procesu,“ doplňuje Kateřina Moreira Přikrylová, koordinátorka mezinárodního projektu STAR 2.0 – Street Art for the Future, který obě díla zastřešil.
„Cílem projektu nebyly pouze nové velkoformátové malby, ale především ukázat, jak lze street art využít jako nástroj sociální inkluze, práce s mládeží a posilování vztahů mezi mladými lidmi a místní komunitou,“ upřesňuje dále.
Nové muraly se dostávají do popředí jabloneckého veřejného prostoru. V posledních měsících jich na sebe upozornilo hned několik. Reagují na konkrétní místo a jeho příběh, podle mluvčí magistrátu Jany Fričové nadto přispívají k oživení lokalit, kterými denně procházejí stovky lidí.
Na budově městské policie se objevil mural Hnízdo, který místní mohli poprvé spatřit během festivalu Město = Galerie. Pod malbou jsou podepsaní Ondřej Beneš a Jiří Hořavka ze studia _STROY. Během festivalu se vybarvila také zeď u letní scény Eurocentra.
„Autorem muralu Tvář města je německý výtvarník Sokar Uno. Vytvořil monumentální ženskou postavu představující symbolický portrét Jablonce nad Nisou,“ přibližuje Fričová.
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A na budově bývalé tramvajové vozovny naproti zimnímu stadionu na začátku července dokončilo studio _STROY mural tramvaje projíždějící skleněným portálem. Jde o věrnou podobu historické tramvaje, která křižovala trasu z Rychnova přes Jablonec do Janova.
„Těmito díly se vracíme k jablonecké minulosti, protože muraly tady kdysi bývaly. Vzpomeňme jen ten nejznámější na budově ekonomické školy, kde bývala žena s náhrdelníkem,“ vyzývá náměstkyně primátora pro humanitní oblast Jana Hamplová s příslibem, že další výtvarná díla ve veřejném prostoru město připravuje.