Mrtvý muž, byt plný neznámé chemikálie. Na Českolipsku zasahovala speciální jednotka

Podle informací televize CNN Prima NEWS začalo vše zásahem hasičů, kteří byli povolaní k záchraně muže v bezvědomí. Resuscitovat se jim ho ale již nepodařilo.
„Prvotním ohledáním na místě nebylo zjištěno cizí zavinění, ke zjištění příčiny smrti byla nařízena soudní pitva. Případem se dále zabývají českolipští kriminalisté,“ dodala v pátek dopoledne na dotaz redakce iDNES.cz policejní mluvčí Klára Jeníčková.
Hasiči při akci zjistili, že se v bytě i jeho sklepě nacházejí neznámé chemikálie. Na místo proto povolali chemickou laboratoř.
„Potřebují zjistit, zda se jedná o běžné chemikálie používané při výrobě pervitinu, nebo zda se jedná o něco horšího,“ naznačil ve čtvrtek CNN Prima NEWS starosta Stráže pod Ralskem Zdeněk Hlinčík.
„Šlo o bílou krystalickou látku, kdy se po detekci chemiků hasičského záchranného sboru z České Kamenice detekovala látka metamfetamin a extáze,“ upřesnila dnes pro iDNES.cz policejní mluvčí.
Podle dostupných informací byl dotyčný muž v minulosti odsouzený za výrobu a distribuci drog. Ve vězení strávil několik let a před časem byl propuštěn.