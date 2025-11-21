Poruchy řeči i ochrnutí. Nemocnice poradí, jak rozpoznat příchod mrtvice

Autor:
  13:02
Poklesnutí koutku, ochrnutí končetin a problémy s mluvením. Neurocentrum Krajské nemocnice v Liberci zve na dnešní přednášku o cévní mozkové příhodě, díky níž může veřejnost v kritickém okamžiku lépe rozpoznat varovné signály. Odborníci lidem nadto poradí, jak mrtvici předcházet.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ondřej Littera, MAFRA

Osmašedesátiletý Petr z Turnovska pravidelně sportoval a žádné zdravotní potíže neměl. O to víc ho překvapilo, když mu letos v září při mytí vypadla z levé ruky sprcha. Nemohl hýbat prsty, opustila jej i síla, takže mu spadly také brýle a telefon. Netušil, co se děje. Pomocí videohovoru se mu podařilo zavolat své partnerce.

„To už jsem i špatně mluvil a cítil, že mi ochabla levá tvář. Když mě partnerka viděla, vylekala se. Spojila se s mou dcerou, která okamžitě zavolala sanitku,“ popisuje sportovec, který podle svého mínění do té doby žil zdravě.

Záchranář, který k němu přijel, mimo jiné zjišťoval, jestli dokáže předpažit. To ale nezvládl, protože levou polovinu těla měl bezvládnou. V nemocnici, kam ho odvezli, se dozvěděl, že má co do činění s mrtvicí. Zapříčinila ji ucpaná céva v mozku. Ihned podstoupil zákrok, při němž mu lékaři krevní sraženinu odsáli.

Jizvičky na mozku po drobných mrtvičkách s věkem nasbírá každý, líčí neurolog

„Zavedli mi přes tříslo katetr. Pomocí něj se dostali až k postiženému místu. Moc jsem to ale nevnímal,“ vzpomíná muž.

Zákrok dopadl dobře a po pár dnech ho z nemocnice propustili. „Lékaři se snažili najít příčinu cévní mozkové příhody. Souviset mohla s lehce zvýšenou hodnotou cholesterolu, kterou mi naměřili, stoprocentní to však podle nich není,“ přibližuje Petr. Ani pozdější vyšetření srdce nic závažného neukázalo.

Mozková mrtvice z pravé mozkové hemisféry na něm nezanechala žádné následky, v kritickém okamžiku mu umožnila mluvit a mohl si tak říci o pomoc. To však nebývá samozřejmostí.

„U mrtvic z levé mozkové hemisféry často dochází k poruše řeči. Pacient nemůže mluvit a současně vám nerozumí. Je tedy velmi důležité, aby i široká veřejnost byla o příznacích informována a mohla promptně zareagovat,“ míní lékařka Zuzana Eichlová, zástupkyně primáře neurologie Krajské nemocnice v Liberci.

Kdy zavolat linku 155

První příznaky, mezi něž patří kromě poruchy řeči také pokles koutků nebo ochrnutí končetin, není podle ní radno podceňovat; doporučuje ihned volat na linku 155. Díky včasné pomoci se zvyšuje šance pacienta na včasné léčení, a tedy i úplné uzdravení a navrácení do běžného života.

Také mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev potvrzuje, že při ošetření pacienta s cévní mozkovou příhodou (CMP) je čas rozhodující. Tedy doba, která uplyne od prvních příznaků do chvíle, kdy se člověk dostane na specializované pracoviště v nemocnici.

„Všichni naši operátoři jsou zdravotníci a jsou proškoleni, aby na základě informací od pacienta příznaky CMP rozpoznali. Nejdůležitější v tomto ohledu je, aby příznaky cévní mozkové příhody správně určilo i okolí pacienta,“ zdůrazňuje Georgiev.

Ultrazvukové vyšetření krční tepny

Na obtíže, kvůli nimž je třeba vyhledat lékařskou pomoc, se zaměří dnes, 21. listopadu, přednáška pro veřejnost. Na akci „Den pro mrtvici“, jež až do 17 hodin v krajské knihovně v Liberci, mohou zájemci také zkonzultovat svůj zdravotní stav s lékaři nebo podstoupit ultrazvukové vyšetření krční tepny. Dozvědí se, jak lze CMP předcházet či co mohou odhalit screeningová vyšetření srdečního rytmu a přívodných mozkových tepen.

„Screeningem zjistíme, zda na mozkových tepnách není nález – takzvaná ateroskleróza, která by mohla vést k tomu, že se tepna časem uzavře,“ nastiňuje Eichlová, podle níž se dělí CMP na dva typy.

Při mrtvici se hraje o čas. Nepodceňujte varovné příznaky

Při té častější – ischemické – přestane téct krev do mozkové tkáně, zatímco při hemoragické (krvácivé) dochází k prasknutí stěny cévy nebo výdutě. „To se děje nejčastěji kvůli neusměrnitelnému vysokému krevnímu tlaku nebo přítomnosti výdutě na cévě,“ konstatuje lékařka.

Pokud se mrtvice neřeší ihned, mohou být její následky fatální. Může dojít také k trvalému ochrnutí pacienta, k upoutání na lůžko, poruše komunikačních schopností nebo ke ztrátě soběstačnosti. Lékaři proto apelují na veřejnost, aby signály nepodceňovala.

„I když příznak přijde a pak zase odezní, je třeba, aby se člověk svěřil odborníkům. Náhlá, byť přechodná porucha řeči nebo porucha hybnosti končetin je signálem, aby si člověk zavolal záchranku a v nemocnici se nechal vyšetřit,“ uzavírá lékařka z liberecké neurologie.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nešťastná náhoda. Otec vnáší jasno do případu popáleného dítěte ve školce

Oliver utrpěl popáleniny druhého stupně.

Nešťastná náhoda stála za popálením tři a půl roku starého Olivera z Jablonce nad Nisou, tvrdí jeho otec, který se rozhodl vnést do případu světlo. Na jeho syna se na konci října vylila ve školce...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

Bartoška u vysmátého makaka. Děčín byl výjimečný, říkají autoři obřího obrazu

Autoři Václav Kovář (vlevo) a Adam Windsor s obrazem Děčín je Děčín. Dílo...

Radnice v Děčíně vyhlásila veřejnou sbírku na odkup velkoformátového obrazu „Děčín je Děčín“. Dílo zachycuje město tak, jak ho vidí sami obyvatelé – jako živý, proměnlivý organismus složený z...

Dominantu Českého ráje má skrýt les. Přijdeme o lákadlo, zlobí se kritici

Premium
Kaplička je viditelná z daleka.

Ještě před pár lety se kaple svaté Anny na vrchu Vyskeř v okrese Semily ztrácela mezi stromy. Po odlesnění se stala jednou z dominant Českého ráje. Teď však vyvstává možnost, že se les na kopec...

Poruchy řeči i ochrnutí. Nemocnice poradí, jak rozpoznat příchod mrtvice

Iktová centra nejlépe pomohou pacientům s mozkovou mrtvicí. (Ilustrační snímek)

Poklesnutí koutku, ochrnutí končetin a problémy s mluvením. Neurocentrum Krajské nemocnice v Liberci zve na dnešní přednášku o cévní mozkové příhodě, díky níž může veřejnost v kritickém okamžiku lépe...

21. listopadu 2025  13:02

Klasika i originální kolekce. Vánoční ozdoby v paláci skrývají rodinné příběhy

Výstavou vánočních ozdob začíná v Paláci Liebieg oficiálně advent.

Ozdoby ze skla a bižuterie, které v sobě nesou rodinné příběhy. Na výstavě Vánoce umíme skvěle v Liberci se potkává tradice se současným sklářským designem. Zájemci zde objeví nejen klasické tvary,...

21. listopadu 2025  11:05

VIDEO: 431 dní ve dvou minutách. Podívejte se, jak se stavěla liberecká náplavka

Časosběrné video zachytilo proměnu liberecké náplavky.

Od pondělí 17. listopadu mohou obyvatelé a návštěvníci Liberce sejít díky nové náplavce až k Lužické Nise a dotknout se její hladiny. Stavba trvala 431 dní a vyšla na 155 milionů. Její průběh...

20. listopadu 2025  15:39

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek...

Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu....

20. listopadu 2025  11:07

Oprava po čtvrt století. Sluneční hodiny v Liberci už zase ukazují čas

Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny v libereckých Ruprechticích opět...

Sluneční hodiny v libereckých Ruprechticích dlouho postrádaly svůj ukazatel, který byl zničený kolem roku 2000. Po téměř pětadvaceti letech jsou hodiny opět kompletní.

20. listopadu 2025  10:04

Imunita není cíl, říká Půta. Na kraji může skončit, i když se do Senátu nedostane

Premium
Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Velké pozdvižení vyvolalo úterní oznámení hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, že bude za rok kandidovat do Senátu. Volby budou na podzim, tedy v polovině jeho aktuálního volebního období....

19. listopadu 2025  13:42

Osudné předjíždění. Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem

Řidič osobního auta nepřežil střet s nákladním vozem. (18. listopadu 2025)

K tragické dopravní nehodě vyjížděli v úterý odpoledne záchranáři na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku. Střetlo se tam osobní auto s nákladním vozem, řidič prvního...

19. listopadu 2025  10:18

Hejtman Půta bude kandidovat do Senátu. Když vyhraje, odejde z vedení kraje

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta oznámil, že v roce 2026 bude kandidovat do Senátu. Rozhodl o tom sněm hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Pokud uspěje, vzdá se postu hejtmana.

18. listopadu 2025  20:32

Řidič byl pozitivní na kokain, u spolujezdce našli policisté drogu v ponožce

Policisté našli v autě balíček s kokainem.

Přes osm gramů kokainu našli policisté v autě, které namátkově kontrolovali v Doksech na Českolipsku. Řidič měl pozitivní výsledek testu na omamné látky. Balíček s drogou, která byla zabalená v...

18. listopadu 2025  15:24

Na liberecké škole visí mluvicí klobouk, připomíná autora dětských knížek

Magický klobouk na liberecké ZŠ 5. května

Magický klobouk, který před Základní školou 5. května přitahuje pozornost kolemjdoucích, propojuje svět literatury. Jeho autorem je vizuální umělec Richard Loskot a vznikl z iniciativy Spolku Němců v...

18. listopadu 2025  12:29

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

K Lužické Nise vedou nové schody. Kvůli náplavce musel hejtman do ledové vody

V Liberci vznikla nová náplavka (17. listopadu 2025)

Sundal si ponožky, boty a vyhrnul si kalhoty. Následně hejtman Libereckého kraje Martin Půta vstoupil do ledové Lužické Nisy a od dívky představující vílu Nisu převzal klíč od řeky. Tímto aktem v...

17. listopadu 2025  17:48

Policie odvolala pátrání po muži z Jablonce, skončil v péči lékařů

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po třicetiletém muži z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry byl nalezen živý. Nyní je v péči lékařů.

14. listopadu 2025,  aktualizováno  16. 11. 14:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.