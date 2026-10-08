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Policisté dopadli ženu, která hodila novorozence do kontejneru. Viní ji z vraždy

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  13:04
Policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová potvrdila, že policie dopadla matku...

Policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová potvrdila, že policie dopadla matku zemřelého novorozence. (8. října 2026) | foto: Jan Pešek, MF DNES

Kontejner, ve kterém ležel novorozenec. (25. září 2026)
Kontejner, ve kterém byl nalezen mrtvý novorozenec. (25. září 2026)
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek)....
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek. (25. září 2026)
16 fotografií
Policisté dopadli ženu, která v Rovensku pod Troskami hodila novorozence do popelnice. Mrtvé dítě objevila náhodou sběračka papíru. Dopadená žena skončila ve vazbě, policisté ji viní z vraždy. Hrozí jí až výjimečný trest.

„Na začátku tohoto týdne jsme v souvislosti se zvlášť závažným zločinem na Semilsku zadrželi matku zemřelého novorozeněte,“ sdělila policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

„Zahájili jsme trestní stíhání této ženy obviněné ze zvlášť závažného činu vražda. Vzhledem k tomu, že se dopustila tohoto zločinu na dítěti mladším patnácti let, tak jí za to nyní hrozí trest odnětí svobody až dvacet let nebo výjimečný test,“ doplnila Šrýtrová.

Policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová potvrdila, že policie dopadla matku zemřelého novorozence. (8. října 2026)
Kontejner, ve kterém ležel novorozenec. (25. září 2026)
Kontejner, ve kterém byl nalezen mrtvý novorozenec. (25. září 2026)
Kriminalisté odebírají vzorek pomocí dentálních tyčinek (ilustrační snímek). (25. září 2026)
16 fotografií

Žena následně skončila ve vazbě. Policisté zároveň poděkovali veřejnosti za spolupráci při plošném odebírání vzorků DNA v Rovensku pod Troskami.

„Plošný screening byla jedna z metod, kterou kriminalisté zvolili pro ověření dosud zjištěných skutečností.“ Podrobnosti, jako je původ matky nebo její věk, odmítla policejní mluvčí z taktických důvodů sdělit. Stejně jako to, jestli k dopadení ženy vedly výsledky testů DNA.

Holčička zabalená v dečce

Tělo novorozence našla sběračka papíru v neděli 13. září v kontejneru nedaleko fotbalového hřiště. Podle některých místních byl slyšet dětský pláč. Údajně se jednalo o holčičku, která byla zabalená v dečce a uložená ve sportovní tašce s dvěma pruhy.

Kriminalisté následně přistoupili k odebírání vzorků DNA žen v Rovensku pod Troskami, aby zjistili totožnost matky.

Na náměstí pouť, v ulicích kriminálka. V Rovensku testují ženy, místní mají podezření

„Kdyby se to dítě narodilo mrtvé, tak bych byla schopná pochopit nějaký první šok, ta máma mohla třeba zazmatkovat. Ale ukázalo se, že se narodilo živé, tak už nemám žádné pochopení a žádnou lítost,“ svěřila se redakci iDNES.cz jedna z testovaných žen. Podle ní matka nemohla pocházet z Rovenska.

„U fabriky v nedalekém Žernově, kde se zpracovává ovoce, jsou ubytovny. Žijí tam převážně Ukrajinci a Bulhaři, tak to mohl být někdo odtamtud. Dost často tam bývá cizinecká policie,“ dodala.

25. září 2026

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