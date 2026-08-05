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Z nové motorky se muž těšil jen chvíli. Tentýž den při první jízdě na ní zahynul

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  12:28

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Tragická nehoda motorkáře s dodávkou na Českolipsku (4. srpna 2026) | foto: Policie České republiky Libereckého kraje

Hned první jízda na nově koupeném motocyklu skončila pro muže středního věku na Českolipsku tragicky. Motorkář zemřel po střetu s dodávkou na silnici I/38. Podle policie porušil hned několik bodů z pravidel silničního provozu.

Muž projížděl v úterý kolem 19:40 od Mladé Boleslavi na Českou Lípu. Mezi Bezdězem a Oborou v Doksech se rozhodl předjet dodávku Ford Tranzit.

Podle policie muž manévr provedl v místě, kde je to zakázané - přes dvojitou plnou čáru a před horizontem. A doplatil na to.

Tragická nehoda motorkáře s dodávkou na Českolipsku (4. srpna 2026)

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Jeho motocykl narazil do dveří fordu, jehož řidič v tu chvíli odbočoval vlevo. Střet byl pro motorkáře fatální, i přes snahu záchranářů svým zraněním podlehl.

„Muž středního věku si motocykl, se kterým měl smrtelnou nehodu, zakoupil právě včera,“ uvedla dnes mluvčí policie Ivana Baláková. Nehodu zdokumentovala služba kriminální policie, policisté nyní prověřují související okolnosti a příčiny.

Podle Balákové motocyklista porušil hned několik ustanovení zákona o silničním provozu.

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K nehodě přiletěl také záchranářský vrtulník. „Záchranná služba měla na místě nehody tři posádky, dvě pozemní a jednu leteckou,“ uvedl mluvčí Záchranné služby Libereckého kraje Petr Matějíčka. Řidiče dodávky záchranáři dopravili do nemocnice v České Lípě s lehčím zraněním. „U řidiče motorky probíhala poměrně dlouhá resuscitace, ale bohužel neúspěšná,“ dodal Matějíčka.

„V této souvislosti apelujeme nejen na motocyklisty, ale na všechny účastníky silničního provozu, aby zbytečně nehazardovali s životy svými ani s životy druhých,“ uzavřela Baláková.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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