Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Autor: ,
  20:54
Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Adamec, MAFRA

„Motorkář utrpěl zranění neslučitelná se životem a záchranáři už mu nemohli pomoci,“ řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

Řidiče z automobilů ošetřili zdravotníci na místě, hospitalizace podle mluvčího nutná nebyla.

Nehoda se stala kolem 16:50 ve Slané pod vrchem Na Chřibech, poblíž autobusové zastávky Hořensko. „Havarovala tam dvě osobní auta a motocykl, bližší informace zatím nemáme, okolnosti nehody jsou v šetření,“ řekla krajská policejní mluvčí Klára Jeníčková.

Odpoledne to nebyla v Libereckém kraji jediná podobná nehoda, střet motocyklisty s osobním autem řešili policisté kolem 18:30 také v serpentinách pod Výpřeží u Světlé pod Ještědem na Liberecku. Tam ale podle Georgieva vyvázl motorkář jen s lehkým zraněním.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Češi mají za humny nový aquapark, na jeho otevření se od dokončení čekalo sedm let

V polské Bogatynii, poblíž hraničního přechodu s Kunraticemi na Frýdlantsku, se dnes otevřel venkovní aquapark. Návštěvníci se do areálu s názvem Aquatynia dostali až sedm let od jeho dokončení....

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví

Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička pravděpodobně přehlédla kruhový objezd, najela na obrubník a s autem vyjela až téměř do středu...

Motorkář se srazil hned s dvěma osobními auty. Kvůli vážným zraněním nepřežil

Ve Slané na Semilsku havarovala v pátek odpoledne dvě osobní auta a motorka, motocyklista na místě zemřel. Na místo letěl vrtulník.

22. srpna 2025  20:54

Formu nemáme, každé oko je originál, líčí sklář z Jablonce. Vyrábí skleněné protézy

Premium

Vyučil se sklářem, ale k nevšednímu řemeslu se před lety dostal úplnou náhodou. Petr Adamovský vyrábí v Jablonci nad Nisou skleněné oční protézy, a pomáhá tak lidem, kteří přišli o oko. O práci nouzi...

22. srpna 2025

Za dvě hodiny hlídky zadržely tři kradené vozy. Ujíždějící řidička srazila policistu

Tři kradené vozy značky Audi zastavili v úterý policisté v Libereckém kraji během pouhých dvou hodin. Vozidla odcizená v Německu řídili cizinci pod vlivem drog, všichni skončili ve vazbě. Policisté...

22. srpna 2025  15:24

Změny v parkování. Víkend je v Jablonci zdarma, ve všední den se platí kratší dobu

Přívětivější pravidla pro řidiče odsouhlasili radní Jablonce nad Nisou. Jde o další z četných změn, které mají vylepšit tamější parkovací systém zavedený počátkem června.

22. srpna 2025  11:15

Teplice posílily o Nyarka a na Jablonec si věří. I když teď mají nejlepší formu, ví Bílek

Na nepovedený podzimní start i rozsáhlou marodku zareagovaly fotbalové Teplice dvojím posílením. Třináctý tým ligové tabulky získal slovenského stopera Jakuba Jakubka a zvýšil konkurenci i v...

22. srpna 2025  9:13

Zemědělci bojují za zadlužený lihovar. Rozprodej po částech je nevýhodný, tvrdí

Fungoval dvě desetiletí a měl tisíce zákazníků, teď je v insolvenci a hrozí mu zánik. Zemědělci spolu s jednatelem lihovaru Style Bohemia v Zásadě na Jablonecku bojují o jeho záchranu. Insolvenční...

21. srpna 2025  15:31

Po 56 letech se morový sloup vrátil do Liberce, ustoupil mu kontroverzní Vulpes

Obří drátěnou sochu Vulpes od umělce Františka Skály nahradilo před libereckou radnicí nové, už na první pohled klasičtější dílo. Je jím 2,5 metru vysoký pískovcový sloup Mezník z dílny sochaře a...

21. srpna 2025  13:08

Drogový gang dostal podmínky i vězení, jeho vůdce soud potrestal čtrnácti lety

Za výrobu a distribuci drog uložil dnes soud v Liberci sedmatřicetiletému Michalu Votavovi trest čtrnáct let vězení. Hrozilo mu až osmnáct let. Podle obžaloby vyrobila skupina kolem něj od září 2022...

21. srpna 2025  8:24,  aktualizováno  12:58

Nehoda, nebo atentát? Historik připomíná život i smrt válečného hrdiny Sochora

Premium

Od smrti Antonína Sochora, jednoho z nejvýraznějších československých velitelů druhé světové války, uplynulo tři čtvrtě století. Někteří lidé dodnes o okolnostech jeho smrti spekulují. „Šlo o nehodu,...

20. srpna 2025

Kamion se střetl s osobním autem, do nich pak narazil další vůz. Zemřela řidička

Při dnešní ranní srážce tří aut na silnici I/35 mezi Bílým Kostelem a Hrádkem nad Nisou na Liberecku zemřela řidička. Další tři lidé utrpěli lehká zranění: jednoho člověka záchranáři převezli do...

20. srpna 2025  12:06,  aktualizováno  14:48

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Souboj o tituly i letenky do Tokia. Blíží se atletické mistrovství republiky

Už jen pár týdnů zbývá do letošního atletického vrcholu v podobě mistrovství světa v Tokiu. Ještě před ním se ale v Jablonci odehraje domácí šampionát. Akce se koná od pátku 22. do neděle 24. srpna....

20. srpna 2025  12:15,  aktualizováno  13:31

Šéf popírá mezinárodní působení drogového gangu, žalobkyně pro něj chce 14 let

V rozsáhlém případu výroby a prodeje pervitinu navrhla státní zástupkyně u soudu v Liberci trest 14 let vězení pro Michala Votavu, který byl podle obžaloby hlavním organizátorem drogového gangu....

20. srpna 2025  13:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.