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Na Českolipsku se srazil motorkář s autem. Utrpěl těžká zranění

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  14:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Těžké zranění utrpěl v sobotu na Českolipsku motocyklista, který se v zatáčce čelně střetl s osobním autem. Nehoda se stala před 11:30 na silnici 270 u Ralska.

Motocyklista jel ve směru z Břehyně na Hradčany, řekla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.

„V zatáčce se dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem,“ dodala. Okolnosti a příčina nehody se podle ní šetří.

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Těžce zraněného motocyklistu záchranáři vrtulníkem přepravili do traumacentra liberecké nemocnice. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. „Dechová zkouška na alkohol byla u něj negativní,“ řekla Šrýtrová.

Silnice II. třídy je po nehodě uzavřená. Policie na svém dopravním webu odhaduje, že omezení potrvá do 15:00.

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Na Českolipsku se srazil motorkář s autem. Utrpěl těžká zranění

ilustrační snímek

Těžké zranění utrpěl v sobotu na Českolipsku motocyklista, který se v zatáčce čelně střetl s osobním autem. Nehoda se stala před 11:30 na silnici 270 u Ralska.

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