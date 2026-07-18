Motocyklista jel ve směru z Břehyně na Hradčany, řekla regionální mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
„V zatáčce se dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem,“ dodala. Okolnosti a příčina nehody se podle ní šetří.
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Těžce zraněného motocyklistu záchranáři vrtulníkem přepravili do traumacentra liberecké nemocnice. Řidič osobního vozidla vyvázl bez zranění. „Dechová zkouška na alkohol byla u něj negativní,“ řekla Šrýtrová.
Silnice II. třídy je po nehodě uzavřená. Policie na svém dopravním webu odhaduje, že omezení potrvá do 15:00.