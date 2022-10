Most málem zbourali, teď si unikátní stavba počká na opravu další dva roky

Historický most v Poniklé bude muset na opravu počkat nejméně dva roky. Unikátní stavbu z 19. století chtěl Liberecký kraj nechat zbourat a na jejím místě plánoval postavit most nový. Na nátlak veřejnosti i odborníků si to však rozmyslel a už zastavil demoliční práce.