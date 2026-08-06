„Je to nejdůležitější část stavby mostu. Zatím nemáme žádné problémy, všechno běží podle termínu. Pokud to dneska půjde dobře, tak by všechny nosníky měly být osazeny,“ uvedl náměstek primátora Adam Lenert. Osazení nosníků potrvá kolem osmi hodin. „Počítá se každý nosník jednu hodinu,“ dodal.
Podle stavbyvedoucího Jaroslava Hrona je most atypicky šikmý. „Není to klasický rovný most. Šikmost mostu je 45 stupňů. Schází se tam několik šikmostí, protože most je ve spádu vozovky a ve spádu příčném a k tomu samotná šikmost mostu,“ vysvětlil.
Dosáhnout správné roviny je proto náročnější. „Po prvním nosníku můžeme říct, že se nám to podařilo,“ podotkl Hron.
Po osazení nosníků dojde ještě ke spřažení betonovou deskou. „Teď bude následovat bednění desky a montáž armatury, následně betonáž, což je hlavní práce na mostě,“ popsal stavbyvedoucí.
Před samotným upevňováním nosníků museli stavbaři odstranit zbytky původního mostu a prověřit stav základů. „Část původní konstrukce byla vhodná k založení. Část se ubourala a navázali jsme na ni novými základy,“ vysvětlil Hron.
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Most bude mít konstrukci, která umožňuje průběžnou diagnostiku technického stavu. „Nové konstrukce jsou diagnostikovatelné a dá se na ně spoléhat. U starých konstrukcí to nešlo. I technologie je samozřejmě dneska lepší, takže se na to dá opravdu více spoléhat,“ popsal Hron.
Nosná konstrukce je podle českých norem navržená na sto let. „Teoreticky by se tady nemělo za tu dobu nic stát. Ve smyslu, že jsou v tom období plánované nějaké dvě větší rekonstrukce, protože materiál, jako izolace, tolik let nevydrží, ta se musí měnit po 30 až 40 letech,“ přiblížil.
Podle smlouvy má být stavba dokončena v lednu 2027. Město Liberec i zhotovitel EUROVIA ale usilují o to, aby most zprovoznili dříve. „Pokud klimatické podmínky dovolí, tak by most měl být předán do provizorního užívání v listopadu,“ předeslal náměstek primátora Lenert.
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V zimě by tak přes most mohli projíždět první řidiči. Důvodem k rychlejšímu dokončení stavby jsou plánované uzavírky na hlavním tahu přes Liberec nebo třeba opravy Košické ulice.
Stavbyvedoucí Hron je ale v odhadech opatrnější. „Smluvní termín máme do poloviny ledna. Samozřejmě se budeme snažit, abychom stavbu dokončili ještě letos. Rádi bychom do Vánoc, ale listopad asi ne,“ řekl.
Nový most v Londýnské ulici má v době dalších omezení sloužit jako krizová trasa. Původní most byl, pokud jde o technický stav, na pátém stupni, tedy ve špatném stavu. To by brzy znamenalo nutnost snížení zatížení provozem, místem by nemohla jezdit ani městská hromadná doprava.
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„Proto jsme se po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) rozhodli most opravit v letošním roce. Nebudou zde plné objízdné trasy, ale krizové,“ dodal náměstek.
Dopravu v Liberci nyní ovlivňuje několik staveb najednou. Vlastní uzavírky si město koordinuje samo, zatímco omezení na průtahu I/35 jsou v režii ŘSD. Situaci zkomplikovala havárie plynovodu v Jungmannově ulici.
Současně město opravuje o víkendech Železnou ulici a poslední víkend v srpnu čeká řidiče ještě uzavírka Šaldova náměstí. Další dopravní omezení přinese výstavba Tržního náměstí. Budyšínská ulice přejde do jednosměrného režimu, objízdná trasa povede Přemyslovou ulicí kolem kasáren.