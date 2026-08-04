V kdysi vysoušených mokřadech přibývá voda, naplnila by pět olympijských bazénů

„Pozitivní vliv revitalizace na biodiverzitu lze vyhodnotit poměrně snadno pouhým pozorováním, podle množství zde se vyskytujících ptáků, obojživelníků, vážek a dalších druhů živočichů či rostlin. Objektivní vyhodnocení vlivu na vodní režim je však komplikovanější,“ přiblížil Vojtěch Šťastný z Pozemkového spolku Sedmihorské mokřady.
Sedmihorské mokřady podél říčky Libuňky v Českém ráji lidé mezi 60. a 90. lety minulého století masivně odvodnili. Díky vstřícnosti řady majitelů i výkupům pozemků Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu mezi lety 2021 a 2022 byla západní část území revitalizována.
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Ochránci vyřadili z provozu drenážní systém, který odváděl z lokality vodu do říčky a zároveň vytvořili soustavu různě velkých tůní pro místní biodiverzitu. Ve východní části území stále odvodnění přetrvává a funguje.
Obě části jsou si ale geomorfologicky a geologicky velmi podobné. Díky tomu vzniklo unikátní srovnání vlivu odvodnění a revitalizace na vodní režim v krajině.
Podle Šťastného chtěl spolek zjistit, jak revitalizace změnila vodní režim území, a porovnat jej s dosud nerevitalizovanou částí mokřadu. Proto v roce 2023 pořídili digitální hladinoměry, které na sedmi místech v lokalitě měřily stav podzemní vody od léta 2023 do podzimu 2025.
Díky revitalizaci je proudění vody přirozenější
„Instalace i provoz hladinoměrů jsou finančně náročné, velký dík proto patří Nadačnímu fondu Veolia, který projekt ve dvou etapách finančně podpořil,“ doplnil Vojtěch Šťastný. Podobné měření provedl Šťastný už v roce 2014 v rámci bakalářské práce.
Výzkumníci pracovali také s daty Českého hydrometeorologického ústavu o srážkách a údaji ze dvou nedalekých sond sledujících hladinu podzemní vody v nivě Libuňky.
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Po vyhodnocení všech informací odborníci zjistili, že zatímco v nerevitalizované části mokřadu hladina podzemní vody v závislosti na počasí během roku silně kolísá a v době sucha zaklesává rychleji a hlouběji pod povrch, v revitalizované části je po celý rok včetně suchých period stabilnější, bez vysokých výkyvů, s hladinou těsně kolem povrchu půdy.
Díky revitalizaci je proudění vody blíže přirozenému stavu před masivním odvodňováním. Tento efekt lze vidět v nově vybudovaných tůních, kde se hladina vody po celý rok drží až k povrchu půdy, i na samovolné obnově jednoho ze slepých ramen Libuňky.
Odborníci vypočetli, že na šesti revitalizovaných hektarech se zvýšilo trvalé zadržení vody o více než 11 tisíc metrů krychlových, což odpovídá zhruba pěti olympijským plaveckým bazénům.
Rašelinná půda zadrží dost vody
„Je třeba si uvědomit, že rašelinná půda, která z velké části právě Sedmihorské mokřady tvoří, je schopna zadržet neuvěřitelné množství vody. Objem vody v půdě zde může tvořit i přes 93 procent. Nicméně vlivem odvodnění i z této půdy mizelo značné množství vody,“ popsal Šťastný.
„Přestože každá lokalita je originál a zjištěná data jsou přenositelná jen do určité míry, vyplývá z nich celkem jasně, že obnovy odvodněných mokřadů mají význam nejen pro biodiverzitu, ale i pro stabilnější krajinu. Nedávná sucha opět ukázala, jak je voda v krajině důležitá pro její ochlazování. Určitě tedy budeme s pomocí veřejnosti i dalších partnerů pokračovat,“ uvedl Jan Moravec, koordinátor celostátní kampaně Místo pro přírodu.
Podle odborného garanta studie Lukáše Vlčka je důležité, aby každé revitalizační akci předcházel detailní hydrologický a půdní průzkum. „A stejně tak je žádoucí sledovat i další vývoj území a vodního režimu po revitalizaci, jako tomu je i zde, na Sedmihorských mokřadech,“ zdůraznil Vlček.
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Zároveň s Českým svazem ochránců přírody spolupracuje 18 let Nadační fond Veolia. Spolupodílí se na projektech spojených s vodou v krajině a na ní vázané biodiverzity. „Jde jak o výkupy mokřadních pozemků za účelem jejich ochrany, tak o údržbu či obnovu mokřadů. Sedmihorské mokřady patří k naším srdečním územím,“ pověděla Vendula Valentová, ředitelka Nadačního fondu Veolia.
„Finančně jsme se zde podíleli již na výkupech některých pozemků v rámci Místa pro přírodu, na monitoringu biodiverzity i na jejich údržbě. Rádi jsme podpořili i tento velmi užitečný výzkum,“ uzavřela.