Podle Ivety Habadové z oddělení dotací magistrátu jde o historicky nejvyšší dotaci, kterou se Jablonci podařilo získat. Peníze na rozšíření vzdělávacího centra získalo město dotaci jak z Evropské unie, tak z rozpočtu České republiky.
Ze sedmi přihlášených dodavatelů vybral Jablonec jednoho, který budovu na rohu ulic U Přehrady a Rybářská postaví. S nejnižší nabídkovou cenou (téměř 144 milionů korun s daní) přišel Strabag Pozemní a inženýrské stavitelství. To je o 26 milionů korun méně, než kolik činila původní předpokládaná cena zakázky.
„Hodnoticí komise vybrala nabídku společnosti Strabag jako ekonomicky nejvýhodnější. Dodavatel byl standardně prověřený a splňuje všechny odborné předpoklady pro realizaci,“ poznamenal náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík.
Přípravné práce byly komplikované
Podle harmonogramu magistrátu by firma měla stavět do srpna 2027. Dosud probíhaly přípravy včetně demolice původní pavilonové školky, která měla podle Chuchlíka prostorově-provozní i technické nedostatky. Sestávala z pěti pavilonů propojených krčkem, chodbami či schodišti.
„Demolici komplikovala skutečnost, že v jenom z pavilonů byla trafostanice ČEZ pro celou lokalitu. Bylo proto nutné zdemolovat nejprve část objektů, vytvořit na jejich místě prostor pro novou trafostanici, zkoordinovat přesun trafostanice s ČEZ a následně dobourat zbývající objekt,“ popsal Chuchlík.
Celkové náklady projektu včetně demolice a přeložky trafostanice dosahují skoro 213 milionů korun s daní.
Mateřská škola u přehrady, jež přivítá děti v září 2027, bude odloučeným pracovištěm MŠ Palackého. Bude v ní šest tříd, každá pro šestadvacet dětí. „Ačkoliv školka bude mít celkovou kapacitu 156 dětí, počítáme s tím, že obsadíme 142 míst. Jednu ze tříd chceme ponechat jako speciální – s maximálním počtem dvanáct dětí,“ upřesnila náměstkyně pro humanitní oblast Jana Hamplová.
Nadčasovou podobu budovy navrhlo sdružení architektů Martina Vančury, Anny Koukolové a Ateliéru Za Mák, které v roce 2023 vybrala na základě architektonické soutěže odborná porota z osmadvaceti došlých návrhů. Porotcům se zalíbila nadčasovost, elegance, uměřenost i ekonomičnost návrhu.
Sál, řemeslný ateliér i rozsáhlá zahrada
Školka bude vybavena moderní kuchyní, jež má denně vydávat na dvě stovky jídel. Kromě víceúčelového sálu dětem poslouží i dílna řemeslného ateliéru. V nich se budou věnovat tělovýchově a tvůrčím činnostem.
Budovu obklopí rozsáhlá zahrada rozdělená do zón podle atmosféry, kde budou herní prvky i altán. Dodavatele zahrady vybere město v samostatných řízeních; stejně tak dodavatele nábytku a zařízení kuchyně.
Jablonec nad Nisou zřizuje devatenáct mateřských škol, přičemž v jedné z nich vzdělávají děti podle zásad Montessori. Od září nadto funguje v Proseči Lesní mateřská škola Venku. Podle magistrátu navštěvuje v probíhajícím školním roce jablonecké školky dohromady 1 459 dětí.