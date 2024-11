Močení myslivců u lesa i bílý prášek. Policie řeší maření odlovu prasat

O myslivcích, kteří močili v honitbě, čímž mohli zvěř odehnat, a stejně tak o neznámém bílém prášku jako první informovaly Seznam Zprávy. Informaci potvrdila mluvčí policejního prezidia Hana Rubášová.

„Na místě jsme zajistili bílou krystalickou látku, která se nesla zhruba 300 metrů. Vyhodnocujeme, o jakou látku se jedná, a se státním zástupcem vyhodnocujeme další kroky. V průběhu dne budu informovat, zda zahájíme úkony nebo jaký bude další postup,“ přibližila dopoledne Rubášová.

„Dnes jsme v souvislosti s nálezem bílé krystalické látky zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření nakažlivé nemoci,“ dodali policisté odpoledne.

Podle Rubášové se policie bude zabývat i dvojicí myslivců, které zachytila fotopast močit v místě, kde v noci policejní snajpři zvířata loví. „Je to jedna z věcí, ke kterým se budeme muset postavit, ale teď nevím, v jaké je to fázi,“ říká Rubášová.

Na snímcích z neznámé fotopasti, které kolují po sítích, jsou dva myslivci z Mysliveckého spolku Zelené Údolí. „Členové se tam vyčůrali, ale nemyslím si, že to černou zvěř odradilo, jak se někdo domnívá. Na tom místě se celkově ulovily čtyři kusy ze čtrnácti. To znamená, že toto vnadiště bylo nejintenzivnější, co se týče odstřelu. Nedošlo tak k nějakému znesnadnění práce,“ míní hospodář spolku Jan Bejdák.

Podle něj sice může lidská moč mít vliv na výskyt prasat, ale ne na takto zvěří vyhledávaném vnadišti. „Tohle vnadiště bylo, když to řeknu odborně, pravidelně vnaděno, a té zvěři to vůbec nevadí. Teď už tam ale nechodí, protože kusy, které to tam znaly, jsou odlovené, a selata to tam neznají.“

Bejdák si je navíc jistý, že nešlo o žádnou partyzánskou akci, která měla znemožnit policejní odstřelovače. Těm se zatím podařilo odlovit 14 kusů zvěře, v posledních dvou nocích vyšli naprázdno.

„Ptal jsem se jich, co tím sledovali, a řekli mi, že se jenom potřebovali vyčůrat. Je to skupina, která má za úkol odstraňovat zastřelené kusy. A naopak se cítí dotčeni, že je někdo fotí při lidské potřebě,“ upozorňuje Bejdák, podle kterého patří fotopasti odboru životního prostředí v Jablonci.

„Ta čísla někdo přepálil“

Bejdák zároveň policii a její manévry nehaní. Nízký počet zastřelených kusů přisuzuje nepřesnému výpočtu počtu zvěře. „Na tiskové konferenci padlo, že je tu 200 a více kusů. Ale někdo ta čísla přepálil a teď ten výsledek zkrátka není,“ míní.

Podle ředitele liberecké zoo Davida Nejedla skutečně může lidský pach odradit zvěř. „Podél silnic, na krajích polí, jsou na řadě míst dřevěné kůly s látkou připomínající montážní pěnu, ale ve skutečnosti to má za úkol odehnat zvěř, aby nevbíhala na silnici,“ objasňuje.

Jako odpuzovač zvířat podle něj funguje rovněž lidský pot. „Ten se používá i na ochranu ptačích budek před lasičkami. Na nás se taky dost lidé obraceli se žádostí o tygří hovna. V neposlední řadě se používají lidské vlasy, například z kadeřnictví, které si lidé dávají do starých silonek a věší je po zahradě. Ale fungují i mejdlíčka, co se dávají do pisoárů,“ dodává.

Policejní akce odstartovala v pondělí 4. listopadu. Policejní snajpři z areálu rýnovické věznice každou noc vyrážejí lovit divočáky, aby zastavili šíření afrického moru prasat. Od pondělí do čtvrtka je po setmění vstup do lesů zakázán.

„Úkol je jasný – chceme ochránit komerční chovy prasat domácích, protože to by byl obrovský problém. Při této nemoci je téměř stoprocentní úmrtnost. Škody by byly obrovské,“ řekl při zahájení akce v Jablonci nad Nisou ministr zemědělství Marek Výborný.

Manévry se ale setkávají s kritikou ze strany myslivců. „Jsou to vyhozené peníze. Kdyby ty prachy dali uživatelům honiteb, tak se těch prasat uloví mnohem víc,“ řekl před pár dny předseda Okresního mysliveckého spolku Liberec Josef Žďárský.

V honitbě Rádlo, kde snajpři působí, myslivci od letošního dubna ulovili 80 prasat. Ve svém volném čase a většinou jen se základní výbavou. Policisté ale akci nevidí jako neúspěch. Bude pokračovat a výbava za 14 milionů jim zůstane.