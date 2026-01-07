Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště

Eliška Marinská
  10:38
V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k tomuto kroku přistupují preventivně, aby zajistili maximální bezpečnost všech sportovců, návštěvníků i pracovníků areálu.

Podle statiků může větší množství sněhu na střeše Svijanské arény představovat riziko. Na základě odborného posudku, který si nechalo vypracovat město Liberec, nelze stadion bezpečně provozovat, pokud na jeho střeše leží přes dva centimetry sněhu.

„Halu může znovu otevřít jen statik,“ upřesnil Lukáš Přinda, ředitel společnosti SFM Liberec, která Svijanskou arénu provozuje.

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)
Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)
Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)
Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)
17 fotografií

Zbyněk Karban, jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec, pod kterou Sport park patří, popsal, že instalace mobilního kluziště začala v pondělí a hotová by měla být do konce ledna 2026.

Připravovaná ledová plocha podle Přindy částečně nahradí dvě ledové plochy v uzavřené Svijanské aréně. Budou ji využívat primárně mládežnické hokejové a krasobruslařské kluby pro svůj tréninkový program, zápasy a soutěže, poté veřejnost.

„Je ale jasné, že i tak se nepodaří kompletní program ze dvou ploch nahradit. Je potřeba si uvědomit, že Svijanská aréna je nejvytíženější sportoviště v Liberci,“ vysvětlil Přinda.

Uzavření haly komplikuje tréninky

Dopady má uzavření haly třeba na krasobruslařský klub Variace. Část tréninků klub přesunul do Home Credit Areny.

„Za velmi velké pomoci Sportparku máme k dispozici i vnitřní prostory arény na tréninky mimo led a spolupracujeme se zimním stadionem v Turnově, takže i tam máme možnost nějaké hodiny odtrénovat,“ uvedl hlavní trenér klubu Juraj Sviatko.

Podle něj je to komplikace pro rodiče, kteří pracují a nemají jak dostat děti do Turnova a zpátky.

Když sněží, aréna je zavřená. Hokejisté musejí hledat záchranu až v Německu

„Ne všichni mohou využít možností tréninku mimo Liberec. Klub přímo ohrožuje, že děti respektive rodiče nebudou mít zájem o další pokračovaní a přijdeme o ně,“ přiznal Sviatko s tím, že je to finančně náročný sport. „Kdyby ubylo dětí, tak klub by to další sezonu dlouhodobě finančně neutáhl z rezerv,“ dodal.

Klub tak musí podle Sviatka improvizovat, především v hlavním období sezony.

„Máme třeba vrcholné závody jako mistrovství České republiky. Naše děti, které se závodů zúčastní, mohou být ohroženy výkonnostně. Jsme v náhradních prostorech a tréninků na ledě je citelně méně,“ nastínil s tím, že s provozovatelem hledali společně alternativy.

Počasí narušilo studentům bruslení

Svijanskou arénu využívaly pravidelně i některé školy. Studenti Gymnázia Jeronýmova docházeli do arény na ranní bruslení v listopadu a prosinci.

„Bruslení nám bylo zrušeno naštěstí jen jednou. Ale komplikace to byla,“ pověděl zástupce ředitele libereckého gymnázia Leoš Bím.

„Museli jsme sledovat předpověď počasí a informace na webu či sociálních sítích, abychom mohli informovat žáky včas,“ dodal Bím.

Mobilní kluziště z části halu nahradí

„Mobilní kluziště vyřeší asi částečně problém hokejistů. Ale nejsem si jistý, zda tam bude místo pro ostatní. Pokud bude možnost, určitě bychom rádi chodili bruslit. Ale vše bude záležet na obsazenosti haly,“ popsal Bím s tím, že žákům škola nabízela bruslení vždy na podzim a pak i v únoru a březnu.

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající zimní stadion. (6. ledna 2026)

Stavba mobilního kluziště vyjde na 26,5 milionů korun. Město připravuje projekt opravy střechy Svijanské arény. Základní oprava střechy si vyžádá zhruba 50 milionů korun.

Liberečtí zastupitelé by chtěli zahájit opravy na přelomu dubna a května. Hotovo by mělo být pravděpodobně v říjnu tohoto roku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

Oblíbená Svijanská aréna zůstává zavřená, zčásti ji nahradí mobilní kluziště

Kryté mobilní kluziště hokejistům a krasobruslařům částečně nahradí chátrající...

V libereckém Sport parku vznikne kryté mobilní kluziště, které částečně nahradí uzavřenou Svijanskou arénu. Oblíbené zimní sportoviště je mimo provoz od 30. prosince kvůli sněžení. Provozovatelé k...

7. ledna 2026  10:38

Zvukový zážitek za dva miliony. Kulturní dům v České Lípě má nový audiosystém

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci...

Na zvukový zážitek odpovídající dvěma milionům korun se mohou těšit návštěvníci Kulturního domu Crystal v České Lípě. Tamní zastupitelé pořídili do rekonstruovaného objektu nový audiosystém.

6. ledna 2026  15:19

Tvrdil, že asi zmrzla. Obviněného ze smrti dívky posílá žalobkyně před soud

Obec Višňová na Frýdlantsku se vzpamatovává z násilné smrti dívky. Její tělo se...

Státní zástupkyně Petra Pazderková posílá před soud muže obviněného ze smrti mladé ženy, jejíž tělo se našlo loni v dubnu na louce nad železničním přejezdem ve Višňové na Frýdlantsku. Ve věci už...

6. ledna 2026  10:09

Lidé nám volají o pomoc s bolestí zubů, podivují se strážníci. Na vině je AI

ilustrační snímek

Umělá inteligence navedla některé lidi z České Lípy, kteří potřebují zubní pohotovost, aby zavolali na číslo městské policie, tedy 156. Ve městě přitom žádná taková služba nefunguje.

5. ledna 2026  15:15

Mzdy v kraji porostou, nejvíc si polepší zaměstnanci v průmyslu a automotive

ilustrační snímek

Boj o každou korunu. Vyjednávání o mzdách byla a jsou podle hlavního manažera Asociace samostatných odborů ČR (ASO ČR) Milana Šubrta leckde dramatická. Většina oslovených společností v Libereckém...

5. ledna 2026  12:42

Pardubice upevnily roli lídra, polepšily si Vary. Kvasnička z Plzně skončil v nemocnici

Hokejisté Karlových Varů se radují z gólu do sítě brněnské Komety.

Hokejová extraliga nabídla v rámci jednoho dne všech sedm zápasů. Do nedělních bitev 38. kola se totiž zapojila také Sparta, která se vrátila ze Spengler Cupu ve Švýcarsku. V prodloužení však...

4. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:12

Atleti v České Lípě mají opravený stadion, ovál může využívat i veřejnost

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci.

Městský stadion u Ploučnice v České Lípě už mohou začít využívat běžci. Opravu oválu se podařilo dokončit v termínu.

4. ledna 2026  8:22

Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.

3. ledna 2026  20:43

Šest gum je málo, míní Pabiška. Engel míří s čínským strojem na Dakaru vysoko

Motocyklový závodník Milan Engel si na Rallye Dakar užívá jízdu v dunách.

Jeden pojede bez mechanika a veškeré problémy po cestě si bude řešit sám. Druhý se může těšit na tovární podporu dravé čínské značky. Oba zástupci Libereckého kraje na Rallye Dakar Milan Engel a...

3. ledna 2026  11:45

Digitální Prak ukazuje firmám i úřadům, jak využít technologie v praxi

V Digitálním Praku si lze technologie vyzkoušet.

Jak fungují moderní technologie, a které z nich dávají smysl pro firmy či veřejné instituce, lze vyzkoušet v Digitálním Praku v centru Liberce. Praktická ukázková dílna je vybavená testovací výrobní...

3. ledna 2026  8:43

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Robert Kousal z Pardubic se snaží prostřelit brankáře Karlových Varů Daniela...

Hokejová extraliga vstoupila do nového roku šesti zápasy 37. kola. Vedoucí Pardubice po pěti vítězstvích v řadě padly, ve Varech sice vedly, ale nakonec prohrály 2:3 v prodloužení. Třinec uspěl 2:0...

2. ledna 2026  20:59

Cena za dopravní terminál v Jablonci roste, už překročila půl miliardy

Moderní terminál by měl v Jablonci nad Nisou stát do konce roku 2028.

Cena moderního dopravního terminálu, jehož stavbu plánuje Jablonec nad Nisou minimálně od roku 2017, narostla. Vedení města předpokládá, že zakázka přijde na zhruba půl miliardy korun.

2. ledna 2026  16:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.