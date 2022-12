Do bývalé mlékárenské školy ve Frýdlantě se po rekonstrukci přesunou čtenáři

Vzdělávala se tu Ottla, nejmladší a nejoblíbenější sestra známého spisovatele Franze Kafky, který ve Frýdlantě také často pobýval. Teď by se bývalá mlékárenská škola ve Frýdlantě měla proměnit na novou městskou knihovnu a komunitní centrum. Není přitom vyloučené, že dům by nesl v názvu právě jména sourozenců Kafkových. Zatím je budova z roku 1894 už dlouho prázdná. Mléko se v ní přestalo vyrábět po privatizaci mlékárny před skoro třiceti lety.

„Objekt jsme koupili v roce 2006 v soudní dražbě na popud tajemnice městského úřadu. Dlouho jsme přemýšleli, co s ním, aby to dávalo smysl. Je totiž jen ob dva vchody od radnice, takže jsme v něm chtěli veřejnou službu. V roce 2010 přišly ničivé povodně, které vyplavily knihovnu na náměstí. Ta se tak musela přestěhovat do provizorních prostor v Základní škole Bělíkova, kde je dosud. Proto už tehdy vznikl záměr využít bývalou mlékárnu právě pro knihovnu a komunitní centrum. Ale zbrzdily nás další povodně a pak covid,“ řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Teď má město na stole hotovou studii, jak by opravená budova mohla vypadat. Při pohledu zvenčí by dnes málokdo hádal, že za reprezentativní štukovou fasádou se skrývaly průmyslové provozy. Frýdlantská mlékárenská škola byla ve své době špičkovým učilištěm a ojedinělou vzdělávací institucí v celém Rakousko-Uhersku. I proto chce architekt Vladimír Balda zachovat z objektu co nejvíc.

„Dům navíc leží v památkové zóně, takže tam ani moc velké zásahy do změny fasády nejsou povoleny,“ vysvětluje místostarosta Jiří Stodůlka. I uvnitř se architekt snažil uchovat prvky, které by připomínaly bývalý účel budovy.

Ubytování v podkroví

„Zůstane tam třeba stěna obložená kachlíky, stará dlažba, obnoví se některé historicky cenné prvky a také čtyři střešní vikýře, které se během času zrušily. A na střechu se vrátí původní krytina z pálených bobrovek namísto plechu,“ uvedla vedoucí odboru kultury Iva Beranová. Přízemí se promění na avizovanou knihovnu s oddělením pro děti a pro dospělé. První patro je vyhrazené pro přednáškový sál s kapacitou 70 návštěvníků a pro místní spolky a kroužky se tam upraví tři klubovny.

„V podkroví pak bude devět dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a kuchyní na chodbě. Poslouží pro krátkodobé ubytování účastníků městských kulturních či sportovních akcí, přednášející a podobně. I v době, kdy budova sloužila jako škola, tu byly pokoje pro vyučující a studenty,“ dodala Beranová.

Celý objekt bude bezbariérový, suterén se využije jako sklad. Celkové náklady na rekonstrukci se odhadují na 80 milionů korun. „Rádi bychom to provedli s ohledem na finanční náročnost po etapách. První by přišla na řadu právě knihovna, což bude asi za 40 až 45 milionů. V příštím roce zadáme projektovou dokumentaci,“ zmínil Ramzer.

Frýdlant se také snaží už roky získat od Libereckého kraje sousední, rovněž prázdnou budovu, kde bylo kdysi zemědělské učiliště, které bylo s mlékárnou propojené. Město by tam rádo umístilo výdejnu školní jídelny a také některé odbory radnice.