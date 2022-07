Mladík uvázl mezi skalami v Českém ráji, hasiči ho vyprostili pomocí lan

Šestnáctiletý hoch zůstal zakleslý ve skalní spáře v Besedických skalách v Českém ráji.

„K události došlo při prolézání mezi skalními stěnami, kdy mladý muž nešťastnou náhodou uvízl a nebylo v jeho silách svépomocí vylézt zpět,“ uvedl zastupující mluvčí hasičů David Kořínek.

Podle něj chlapec lezl mezi skalami tak, že pravou rukou a nohou lezl po jedné skále a levou rukou a nohou po druhé. V jednu chvíli ale uklouzl a nemohl se dostat ven.

O záchranu, která podle Kořínka nebyla úplně jednoduchá, se postarali přivolaní hasiči - lezci a záchranáři. Ti na místo vyslali vrtulník a Horskou službu.

„Jako leteckého záchranáře mne naložila posádka vrtulníku Letecké záchranné služby. K nehodě došlo v hustě zalesněném a pískovcovými skalami pokrytém terénu. I proto jsme na místě spolu s lékařem krajských záchranářů k průrvě slanili,“ uvedl k zásahu René Mašín, letecký záchranář Horské služby Jizerské hory.

Původní informace hovořily o chlapcově závažném zranění. Podle nich si pádem do rozsedliny způsobil poranění pánevní kosti. „Poté, co lékař podal hochovi tišící prostředky, jsme jej spolu pomocí lanové techniky z průrvy vyprostili. Následně si jej převzal lékař a po základním ošetření pacient putoval do nemocničního zařízení,“ doplnil Mašín.

Podle Kořínka lze podobným svízelným situacím předejít, pokud se turisté budou v přírodě držet značených turistických cest.