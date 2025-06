Kuna kňučela v motoru auta stovky kilometrů, před záchrannou stanicí zmlkla

Kuriózní situace se přihodila v sobotu. „Do záchranné stanice Archa dorazila rodina z Liberce s tím, že se nacházejí v prekérní situaci - v motoru auta mají zalezlou kunu. Téměř v totožné chvíli přijela paní, která na silnici poblíž nedaleké veterinární kliniky v Růžodole našla promoklé kuňátko,“ říká šéfka stanice Ivana Hancvenclová.

„Podivili jsme se zajímavé náhodě - dvě kuny ve stejný čas. Kuňátko jsme převzali a jali jsme se řešit šelmičku ukrytou pod kapotou,“ pokračuje Hancvenclová.

Podle majitele vozu musela vlézt do motoru už ve Zlíně, odkud vyjížděli. Cestou se pak z motoru začaly ozývat podivné zvuky. Když přijeli domů a zaparkovali auto do garáže, zjistili, že tam mají kunu. Snažili se ji vypudit proudem vody z hadice, což se jim sice podařilo, ale kuna se vzápětí ukryla do motoru jejich druhého vozu, se kterým se následně vydali na stanici.

„V Arše jsme dlouze spekulovali, co s tím. Motor jsme prozkoumávali, znovu vystříkávali hadicí, ale kuna o sobě nadávala vědět. Domluvili jsme se, že nechají auto přes noc v garáži v Arše a budeme doufat, že zvířátko vyleze. Měli jsme obavu, že kuna nejspíš cestu nepřežila, protože se už neozývala. ‚A kdy naposledy jste ji slyšeli ječet?‘, ptáme se paní. ‚No, to bylo opravdu kousek od Archy, v zatáčce za veterinou,“ dodává se smíchem Hancvenclová, která nepochybuje o tom, že se jedná právě o ztracené mládě z motoru auta.

Podle šéfky stanice mládě kuny dlouhou cestu přežilo bez větší úhony a v Arše zůstane ve společnosti stejně starých mláďat, než vyroste a bude moci být vypuštěno mimo civilizaci.