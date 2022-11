Liberec nebude hledat viníky, kvůli kterým musel zaplatit pokutu za MS

Liberec mistrovství pořádal v roce 2009 a sankci mu finanční úřad vyměřil za různá pochybení u staveb, které stát podpořil dotací.

Podle primátora Jaroslava Zámečníka (Starostové pro Liberecký kraj) by hledání lidí zodpovědných za škodu vzniklou zaplacením odvodu státu po tak dlouhé době od šampionátu nebylo efektivní.

„Teď už se těžko dají dohledat jednotlivá pochybení, protože řada věcí je skartována. Je to už třeba 15 let po realizaci,“ řekl ČTK primátor.

Podle něj se radní města usnesli nevymáhat škodu i s ohledem na náklady, které by město při hledání viníků muselo vynaložit a kolik by od nich mohlo žádat.

„Stržení možná čtyř platů a ještě u lidí, kteří už na radnici nepracují, to by už nebylo efektivní,“ řekl Zámečník.

„Rozhodli jsme se proto většinově to uzavřít vzhledem k tomu, že ta doba je už hodně vzdálená a ty náklady by dál rostly. Bylo by to jako soudit se u nějakého sporu, kde by nebyl žádný vítěz,“ dodal primátor.

Městu hrozila až miliardová sankce

Sankce vyměřil finanční úřad Liberci v souvislosti s deseti stavebními akcemi převážně na Ještědu. Původně městu kvůli dotačním chybám hrozila až miliardová sankce, nakonec Liberec zaplatil 17,2 milionu korun. Z toho 14,8 milionu korun byla sankce a k tomu penále 2,4 milionu.

Pochybení se týkalo například osvětlení na skokanských můstcích, garáže pro rolby, parkovacího domu či přístupových cest. U některých staveb město nedodrželo technické parametry, například v použitém průměru trubek, rozdílu v délce potrubí či vybudování kratší kanalizační přípojky.

Jiný rozměr, než bylo v žádosti o dotaci uvedeno, mělo dvoupatrové parkoviště, místo na ploše 8000 metrů čtverečních se vybudovalo na 2680 metrech čtverečních. V rozporu s dotačními podmínkami u několika staveb po šampionátu zřídilo město zástavní právo při vydávání dluhopisu.

Pro Liberec to nebyla jediná pokuta v souvislosti s lyžařským MS. Finančnímu úřadu musel zaplatit přes tři miliony korun kvůli chybám při výstavbě bytů pro šampionát.

S městem vedl sedm řízení také antimonopolní úřad (ÚOHS). Pochybení původně našel v šesti z nich, dohromady šlo o 72 zakázek a celková pokuta byla 6,55 milionu korun.

Soud však většinu těchto pokut zrušil a některé případy vrátil ÚOHS. Podle databáze ČTK na pokutách v řízení s antimonopolním úřadem nakonec Liberec zaplatil 110 tisíc korun.