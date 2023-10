Univerzita se zbaví vyhořelého zámku v Zahrádkách. I s pozemky je za 32 milionů

Zámek v Zahrádkách proslavila také kultovní filmová série Básníků. „Člověče! Co vás v těch Zahrádkách učili!...“ ptal se filmového Mirečka, studenta tmavé pleti na lékařské fakultě, docent Sejkora v podání Jana Přeučila. V Zahrádkách totiž sídlilo jedno z českých studijních středisek pro zahraniční studenty.

Cizinci, kteří chtěli studovat na místních vysokých školách, se tu učili česky a také v češtině absolvovali přípravu na odborné předměty. Představitel Mirečka, Joseph Dielle z Konžské republiky, přitom v Zahrádkách byl i ve skutečném životě.

O zámek je zájem

Prodej zámku, jenž před požárem sloužil jako hotel a právě studijní středisko pro zahraniční studenty pražské univerzity, má na starosti realitní makléř Ondřej Svozil.

„U takhle velkých nemovitostí to bývá tak, že jsou buď něčím zajímavé a najdou si kupce rychle, nebo je to naopak ležák,“ čerpá ze svých zkušeností Svozil. Vyjmenovává, proč takzvané ležáky roky nikdo nechce: objekt může být moc velký, moc drahý, vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci nebo se nachází na nezajímavém místě.

Zámek v Zahrádkách se svým typickým čtvercovým půdorysem a vnitřním nádvořím a dalšími objekty ale na „ležáka“ nevypadá. „Vzhledem k zájmu bych řekl, že je to spíš ta nemovitost, která je pro lidi zajímavá. Věc je otevřená, zájemci jsou,“ konstatuje makléř, který dosud uspořádal tři prohlídkové dny.

Nejistota ohledně stavu nosných i stavebních konstrukcí a nákladné opravy, nad kterými budou bdít památkáři, je jedním z důvodů, proč se odhadní cena areálu snížila o deset procent.

Konírna, hájovna či skleníky

„Zadavatel nedisponuje stavebním průzkumem pro stanovení využitelných stavebních konstrukcí, které byly zasaženy požárem,“ stojí mimo jiné v posudku pražského znalce Jiřího Brejchy z 5. října 2023. Ten ocenil nemovitosti v areálu zámku na 32,27 milionu korun. Při určování ceny vycházel z porovnání s jinými prodanými nemovitostmi podobného charakteru.

Realitní kancelář kromě zámku a více než sedmihektarových pozemků ukazuje kupcům také konírnu, hájovnu či skleníky. Nový zámecký pán nebo paní nadto získají do vlastnictví funkční kamennou fontánu, barokní sochy, dvě stě let starý dub, zahradní altán ve tvaru osmiúhelníku a v neposlední řadě i jedinečné výhledy.

O pozemky u zámku sousedící s parkem obce a o budovu konírny projevily zájem Zahrádky. Starosta Martin Macho se v minulých letech scházel se zástupci univerzity, kde údajně o úmyslu odkoupit část areálu diskutoval se správou majetku univerzity. Předchozí dobré vztahy, kdy si od školy obec například pronajímala park pro kulturní akce, se letos narušily.

Zámek před požárem sloužil jako hotel a studijní středisko pro zahraniční studenty pražské univerzity.

„O prodeji jsme se dozvěděli až na základě inzerce bez předchozí komunikace ze strany vlastníka, což nás dost překvapilo,“ přiznává Macho. Univerzita poté, co ji kontaktovali, odkázala obec na realitní kanceláře, které zajistí prodej nemovitosti.

„O ceně rozhodne aukce, což je pro nás jako pro obec velmi nevýhodná situace. My si tu částku musíme odsouhlasit, pak stačí, že někdo přijde a dá o sto korun víc a vyhraje,“ míní Macho. Bez silného partnera – většího města, kraje či státu a potřebných dotací by prý byla investice do zámku pro obec obrovská a v podstatě nereálná.

Prodej na části nepřichází v úvahu

Přikláněl by se proto k variantě, kdy by univerzita areál rozdělila a prodávala pozemky či budovy zvlášť. Ta však plánuje opak: „Soubor nemovitostí bude prodáván jako jeden celek veřejnou elektronickou aukcí,“ informuje mluvčí UK Václav Hájek.

Nejprve vyhodnotili potřebnost areálu, načež se jej rozhodli prodat. „Přistupujeme ke všem zájemcům o koupi stejně a všechny odkazujeme na připravovanou veřejnou aukci,“ podotýká Hájek.

Co by si s bývalou konírnou obec počala? Starosta Macho by si dokázal představit, že by v chátrající budově po investicích v řádech desítek milionů mohla obec vystavět byty pro seniory, infocentrum, kulturní či zdravotní středisko. Nezastírá však obavy.

„Zastupitelstvo i občané mají největší strach z toho, že budoucí vlastník – pokud to nebude někdo ze státní instituce – nechá nemovitost zchátrat a bude se snažit využít pozemky, které jsou v relativně dobře situované části obce,“ zamýšlí se Macho.

Druhá možnost, která vzbuzuje mezi místními obavu, je vidina ubytovny. Tu by mohl postavit nový majitel zámku za účelem rychlého návratu svých investic. Proti takovému postupu nemá sedmisethlavá obec podle starosty, který ji považuje za klidnou a malebnou, žádné páky.

„Máme tu lidi s vyšším vzděláním, jsme spíš kulturnější. Takže udělat tu ubytovnu pro tři sta lidí, ač pro fabriky v naší blízkosti, by pro nás mělo negativní následky. Lidé by se od nás stěhovali pryč,“ říká.

Do opravy promluví památkáři

Nový majitel by měl počítat s tím, že zámek je kulturní památkou. Makléř upozorňuje, že případné úpravy proto bude muset konzultovat s památkáři. Žádné další nevýhody, které by mohly ovlivnit rozhodování potenciálního nového majitele, nevidí.

„Můžete tam klidně bydlet, nemusíte tam nikoho pouštět na prohlídky,“ uzavírá s tím, že v posledních dvaceti letech se objekt nevyužíval, lidé spíš navštěvovali přilehlé zahrady.

To potvrzuje i starosta Zahrádek: „V době před koronou byl areál otevřený, bydlel tam i správce, lidé se tam mohli procházet, využívat park. Nyní to má pod sebou správa majetku univerzity, která tam posílá svého člověka jednou za tři týdny posekat, a to je vše. Spousta lidí byla v areálu zámku za minulého režimu zaměstnaná a mají k němu citový vztah. Pro mě to není lehká situace, tři týdny v tom ležím a snažím se najít východisko,“ svěřuje Macho.

Zámek v Zahrádkách zachvátil oheň 30. ledna 2003. Dobrovolní i profesionální hasiči se ho tehdy snažili před plameny, které se z podkroví postupně rozšířily na celou budovu, uchránit tři dny.