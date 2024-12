Ministerstvo financí potřetí nabízí domy v Harrachově. Minimální cenu snížilo

Jediným kritériem hodnocení je cena, v průměru za jeden byt to vychází na šest milionů korun. Aktuálně stát v Harrachově prodává také bývalou rekreační chatu Koruna s 50 lůžky, za níž chce minimálně devět milionů.

Oba bytové domy stát neúspěšně nabízí od letošního jara, v předchozích dvou kolech se nepřihlásil ani jeden zájemce. V prvním kole ministerstvo financí za oba domy chtělo minimálně 112 milionů, v druhém bezmála 102 milionů korun.

Nevýhodou tohoto prodeje je, že státu patří jen obytné budovy, pozemky pod nimi jsou města. Radnice má sice zájem i o domy, chce je ale získat od státu bezúplatně. Starosta Tomáš Vašíček (SNK – Změna pro Harrachov) to již dříve zdůvodnil tím, že do staveb bude třeba investovat. „Jsou v dezolátním stavu, je tam i zákaz vstupu na balkony,“ řekl již dříve starosta. Náklady na rekonstrukci domů odhaduje na 70 milionů korun.

Dva domy s 15 byty stojí v místní části zvané Klondajk, město je stavělo zhruba před 30 lety pro místní skláře. O oba domy radnice přišla před třemi lety při vypořádání závazků po privatizaci státního podniku Crystalex z 90. let minulého století.

Po převzetí předložil stát nájemníkům nové smlouvy s tržním nájemným, které bylo až pětkrát vyšší než to, co lidé platili do té doby. Navíc žádal doplatit nájemné za předcházející období, často až statisíce korun. To nájemníci – většinou senioři, invalidé nebo samoživitelé – odmítli a postavila se za ně i radnice.

Stát nakonec ve sporu ustoupil a nájemné zvýšil jen o pětinu, zároveň se rozhodl domy prodat. Za jeden dům nyní požaduje ministerstvo financí minimálně 36,7 milionu korun a za druhý 52,8 milionu.

Stát se snaží najít v Harrachově i kupce pro bývalý penzion Koruna, který stojí v místní části Nový Svět. Třípodlažní objekt se třemi sklepy ale nebyl v posledních letech využíván a je ve špatném technickém stavu.

Rekreační chata s 23 pokoji potřebuje rozsáhlou rekonstrukcí, je odpojená od elektřiny, plynu i od vody. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových bývalý penzion prodává formou elektronické aukce, jež se bude konat od 7. do 8. ledna 2025.