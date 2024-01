Sport, tradice, umění. V Jablonci razí medaile pro účastníky Padesátky

„Snažím se udělat vždy něco obecného, co je důstojné pro špičkové laufaře, ale i zážitek pro rekreační běžkaře,“ říká Dostál.

Jeho práci osobně ocenil a následně také pokřtil o generace mladší výtvarník Matyáš Chochola, autor letošních návrhů skleněných medailí a trofejí pro vítěze jednotlivých tratí.

„Tradiční účastnické medaile dostanou všichni do startovních balíčků. K tomu razíme ještě pro členy Klubu mistrů, tedy pro zasloužilé závodníky, sto kusů stejného motivu ve stříbře,“ poznamenává mluvčí České mincovny Lenka Klimentová.

Pro vítěze prémií na 10. a 30. kilometru hlavního závodu mají pořadatelé místo původních finančních odměn připravené sady mincí z ryzího zlata.

„Vzhledem k tomu, že zlato po událostech na Blízkém východě zamávalo trhem a trošku vyskočilo, tak závodníci dostanou víc, než by to bylo v eurech. Kompletní sada je svým balením navíc unikátní, takže má o to větší hodnotu a zlato je zkrátka komodita, která nestárne,“ dodává.