Komunisté zámek v Mimoni odstřelili, teď se na náměstí vrátil díky cedulím

Už od září 2027 musí školy zavádět povinně výuku anglického jazyka od prvních tříd. Dosud se angličtina vyučovala povinně až od třetí třídy. Školy by tak mohly mít problém s dostatkem učitelů jazyka....

V historické části Liberce v Masarykově ulici, coby kamenem dohodil do Jizerských hor, vznikl stylový interiér Masaryčka určený pro krátkodobé pronájmy.

Martinec si na gól přihrál sám. O tyč. Bylo by fajn, kdybych to tak chtěl, smál se

Kuriózně zpečetil domácí triumf fotbalistů Jablonce 4:2 nad Slováckem. Gólem, za který by si do statistik mohl klidně připsat i asistenci. Stoper Jakub Martinec po centru nejprve hlavičkoval do tyče...