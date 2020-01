Mimoň nechala lidi rozhodnout o pozemku, vybrali si stavbu třetího marketu

„V anketě hlasovalo 1 200 lidí, pro Lidl se rozhodlo 88 procent z nich. Druhou možností byla Billa,“ přiblížil starosta města Petr Král (ANO). Právě Billa a Lidl se ozvaly s nabídkou, že pozemek o velikosti 8 300 metrů čtverečních koupí a postaví na něm svou provozovnu. Radnice však nechtěla rozhodnout o vítězi sama.

„Nehodlali jsme do toho sami mluvit. Supermarket bude pro Mimoňáky, tak si sami rozhodli, co tu chtějí mít. Výsledek mě nepřekvapil, vím, že řada místních jezdí na nákupy do Lidlu až do Mnichova Hradiště,“ podotkl starosta.

Prodejem pozemku německému řetězci by město mělo získat pět milionů korun. Metr čtvereční by Lidl vyšel na 600 korun. Cenu chce ještě starosta nechat ověřit u znalce, aby město prodejem neprodělalo.

Pokud záměr schválí zastupitelstvo, úřad příští rok na supermarket vydá územní rozhodnutí. Nakoupit v novém obchodním domě pak budou lidé moci v roce 2021.

Zajímavostí je, že Lidl v bezmála sedmitisícové Mimoni vyroste už jako třetí obchodní dům v pořadí, vedle Penny Marketu a Tesca. Starosta v tom problém nevidí.

„Podle mě nezkrachuje žádný. Bude to ale tlak na všechny, aby se popraly o zákazníky. Ty řetězce mají velmi dobře spočítané, jaká je zde kupní síla, jinak by se sem nehrnuly. Mimoň má spádovou oblast 18 tisíc lidí, na nákupy sem mohou jezdit lidé ze Zákup, Ralska nebo Stráže pod Ralskem,“ vypočítává Král.